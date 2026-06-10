Додик: Никада не смијемо да заборавимо Чемерно

Аутор:АТВ
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Предсједник Милорад Додик изјавио је да скоро нема мјеста у Републици Српској и ФБиХ које није обиљежено као мјесто великог српског страдања, угашених огњишта, протјераних Срба, а најбројнија су на подручју сарајевско-романијске регије, посебно на почетку грађанског рата у БиХ.
"Једно од таквих мјеста је и Чемерно, село код Илијаша, које ни не тражи велике ријечи, јер је бол превише тежак и јак за људски глас", истакао је Додик.
Поводом 34 године од свирепог злочина у овом селу, Додик је рекао да је Чемерно вјечно рањено тог крвавог 10. јуна 1992. године од муслиманско-хрватских зликоваца који су убиле 30 српских цивила, а куће опљачкали и попалили.
"Након овог злочина, село је остало пусто, етнички очишћено, а једини свједок да је ту некада постојао живот, да се славило и веселило, женило и удавало, данас је старо православно гробље и зидине уништених кућа зараслих у коров", истакао је Додик.
Он је нагласио да је 10. јуна 1992. године у само једном сулудом и свирепом походу зликоваца угашено 30 људских живота - 30 очева, мајки, браће, сестара, дјеце, бака и дједова.
"Тридесет душа је свирепо мучено, а потом убијено само зато што су били Срби, живјели на својој земљи, у својим кућама и под својим небом. Никоме нису били пријетња. Живјели су живот водећи рачуна о својим кућама, породицама и имањима и умјесто да одјекује дјечији смијех, граја, да се спрема за пољске радове, одјекнули су крици, винуо се пламен, потекла крв и на крају", само звук језиве тишине смрти", истакао је Додик.
Тог дана, рекао је он, Чемерно није само завијено у црно, већ је постало још један у низу крвавих симбола страдања невиних Срба.
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"О каквим зликовцима је ријеч говори и податак да је командир јединице која је извршила злочин над српским цивилима у Чемерну био похваљен за, како су рекли, 'успјешно спроведену акцију', а чак је као награду добио револвер због 'великог подвига против четника'. За њих је 'велики подвиг' ударити на дјецу, жене, старце, силовати и мучити!? Гдје су ти 'велики' командири у окршају са српским војницима, на првим линијама борбе? Ако им је ово 'подвиг' - убијати недужне људе на кућном прагу, јасно нам је о каквим нељудима и 'војницима' је ријеч", истакао је Додик.
Зато нас, навео је Додик, додатно боли неправда, тишина и сљепило правосуђа БиХ на злочине над Србима.
"Деценије пролазе, а ми се и даље питамо да ли то сузе мајки Чемерна мање боле и да ли крв и патња ових невиних људи мање вриједе у очима овоземаљске правде? Да ли је те тужиоце и судије бар мало срамота диплома правних факултета које посједују, и тога које носе", упитао је Додик.
Он је указао на то да породице жртава, али цијела Република Српска и даље чекају да злочинци буду кажњени, а правосуђе да бар некада покаже једнако поштовање према свим невиним жртвама.
"Нама једино преостаје да сјећање на Чемерно преносимо будућим генерацијама, јер народ који заборави своје жртве ризикује да изгуби дио свог идентитета, битисања и достојанства. Ми морамо својим покољењима поносно и достојанствено да преносимо истину о нашем страдању како се овакав чемер никада више не би поновио српском народа. А једини гарант да се овакви злочини више не понове јесте Република Српска и њене институције, које морају да буду јаке, одлучне и јединствене", поручио је Додик.
/СРНА/
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