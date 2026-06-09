Раскол и унутар СДС-а и опозиције

Аутор:АТВ
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У опозиционим редовима не цвјетају руже, и како ствари стоје неће још дуго. Али зато трња има на све стране. Све због политичке трговине, шибицарења и подјеле фотеља до којих још нису ни дошли. Ко је кандидат опозиције за предсједника Српске, питање је на које већ дуже вријеме опозиција не може, не зна или не жели да понуди коначан одговор.
Прије неколико дана СДС је кандидовао Бранка Бланушу, који је недуго послије, своју кандидатуру хтио дати Драшку Станивуковићу. СДС је одбио тај приједлог трговине или боље рећи продаје, па је Блануша морао прихватити оно што очигледно није желио, да ипак он буде кандидат за предсједника Српске.
"Био сам спреман и да се повучем уколико би то био пут ка јединственом кандидату и сигурнијој побједи над овом влашћу. Јер мени никада није било најважније да само будем кандидат, већ да побиједи политика која ће грађанима донијети правду, сигурност и нормалан живот", објавио је на Фејсбуку предсједник СДС-а Бранко Блануша
Међутим, овакво политичко неискуство и трговина кандидатуром, није се допало већем дијелу СДС-а и члановима партије.
"Дозволио си да ти Драшко кроји капу, паметан, образован и породичан човјек дозволио си себи да те Драшко вуче за нос. Сад лично сматрам да ти је најпаметније да даш оставку",
"Једино је Коштуница знао оволико да прича и да ништа конкретно не каже! Је'л неко сад сконт'о ко је кандидат".
"Ако је ово написала Ваша глава професоре онда узмите своје прње и идите дорадите то пензије, није политика за Вас. Ви не знате јесте дошли или пошли", коментари испод Фејсбук објаве Бранка Блануше.
Међутим, из СДС-а данас увјеравају – наш кандидат и даље је само Бранко Блануша, нико други, све остало су само политичке играрије ПСС-а. За нашу ТВ кажу да је понуда била да ПСС уђе у СДС, а не да се СДС угаси, како се јуче причало.
"Добили смо понуду од ПСС-а односно ПДП-а или ти већ тих опозиционих партија које су се окупиле око Драшка Станивуковића да сви заједно уђу у СДС, а да господин Драшко Станивуковић буде кандидат за предсједника Републике Српске. Ипак, након свега, након дискусије и након приједлога предсједника СДС-а да он буде ипак кандидат, главни одбор СДС-а је одлучио на крају да предсједник СДС-а буде кандидат за предсједника Републике Српске", рекао је Перо Ђурић, СДС.
превирања унутар СДС-а и различите струје показале су неслогу у овој партији. Милован Бјелица каже да су одлуке Главног одбора СДС-а, јасно показале да странка не пристаје на политичке трговине, одрицање од сопственог идентитета и напуштање својих принципа ради било чије фотеље.
"СДС остаје сигурно при том да кандидује свог кандидата за предсједника Републике, а сигурно послије овог одговора имаћемо да он не прихвата ни кандидатуру Станивуковића за члана Предсједништва, ми ћемо имати још један Главни одбор гдје ћемо заузети одређени став и по питању српског члана Предсједништва", рекао је Милован Бјелица, члан Главног одбора СДС-а.
СДС и Блануша су оваквим непромишљеним потезима направили штету, повратка нема, категорични су новинари који прате домаћу политичку сцену.
"Човјек потврђује кандидатуру чешће него што народ провјерава има ли струје кад затрепери сијалица. У цијелој овој политичкој оперети најфасцинантније је то што сви тврде да раде на јединству опозиције, а резултат је да нико више не зна ко је кандидат, чија је странка, ко коме нуди шта, ко је коме захвалан и да ли је СДС јуче имао сједницу Главног одбора или аукцију сопственог преживљавања", рекао је Александар Трифуновић, уредник БУКА-е.
"Јесте да су те сујете велике, јесте да постоје ти регионални сукоби, размимоилажења која онемогућавају СДС-у да пронађе заједничког кандидата, али дубља прича је у томе да СДС никако да поврати ту националну политику која их је красила", рекао је Дејан Шајиновић, новина „Независних новина“.
У прилог причи о расколу унутар СДС-а свједоче и плакати по Бањалуци на којима је мета лидер Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић и поједини функционери СДС-а.
Како преносе поједини портали, на плакатима се помињу имена Маринка Божовића, Дарка Бабаља и Бранка Блануше уз милионске износе у еврима и поруку која сугерише да је подршка Станивуковићевој кандидатури имала своју цијену.
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