Ове године први пут "Дани Хиландара у Републици Српској"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Комисије за манастир Хиландар Владе Републике Српске Марко Ромић најавио је да ће ове године први пут бити одржана манифестација "Дани Хиландара у Републици Српској", која ће бити посвећена култури и духовности.
Ромић рекао је да је план да ова манифестација буде одржана у септембру, уколико буду испуњени сви услови за то, преноси Срна.
"То ће бити дани посвећени нашој највећој историјској и националној црквеној светињи коју имамо, када ће нас посјетити братство манастира Хиландар", изјавио је Ромић новинарима у Бањалуци након сједнице Комисије.
Он је додао да ће ова манифестација бити прилика да грађани Републике Српске погледају филм о посебном моменту из историје српског народа.
"Братство манастира Хиландар притекло је 1998. године у помоћ тада младој Републици Српској, када су посјетили породилишта широм Српске и помагали новорођенчад", истакао је Ромић.
Он је навео да ће у оквиру манифестације бити уприличена и изложба, на којој ће бити приказана вриједна и ријетка збирка фотографија манастира Хиландар.
"Све то је још прије двије године иницирао предсједник Милорад Додик, приликом посјете манастиру Хиландар", нагласио је Ромић.
Епископ марчански Сава изјавио је да је на сједници Комисије било ријечи и о предстојећим корацима на изради пројекта санације објекта куле краља Милутина, једном од најпознатијих објеката у манастирском комплексу.
"Овај објекат је веома важан како за манастир Хиландар, тако и за историју српског народа. То је веза нашег народа из Републике Српске са манастиром Хиландаром", рекао је владика Сава.
Сједници Комисије присуствовали су министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и предсједник СНСД-а Милорад Додик
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч17
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
16
42
16
36
16
35
16
29
16
23
Тренутно на програму