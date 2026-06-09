Стевановић: Важно да се Српска отвара према региону и Европи

Аутор:АТВ
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Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске Зоран Стевановић изјавио је да је веома важно да се подстиче развој повећањем броја путника Аеродрома Бањалука и да се Српска отвара према региону, али и Европи.
Стевановић је на свечаности поводом реализације првог промотивног лета на релацији Тиват-Бањалука-Тиват истакао да ће Влада Српске учинити све да лет до Тивта буде само један у низу летова на Аеродрому Бањалука.
"Ово је важан дан за Аеродром Бањалука, али и шире", истакао је Стевановић.
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Минић: Линија Тиват-Бањалука корак ка бољој повезаности Српске са регионом
Ваздухопловни аналитичар Ален Шћурица навео да су у посљедње двије године уложени велики напори да се реализује ова авионска линија, али је изразио увјерење да ће летови између Бањалуке и Тивта бити настављени и наредне године.
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