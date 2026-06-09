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Којић: У опозицији и након дебакла - дебакл

Аутор:

АТВ
09.06.2026 13:35

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Бранко Блануша и Драшко Станивуковић
Фото: ATV

У опозицији, као по обичају, тотална пропаст и расуло. Бранко Блануша би да мало да буде предсједник, а мало би позицију препустио Драшку Станивуковићу. Не зна се ко пије, а ко плаћа, рекао је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Милорад Којић.

Којић истиче да Блануша не жели позицију, али је натјеран, а Станивуковић жели, али не иде.

"Опозиција је у расулу, странке не могу једна са другом, сукоби и унутар партија", истиче Којић.

Којић примјећује да падају маске у опозицији те да се не зна ко кога више не може да поднесе.

"То чак ни не крију. Праве кланове, мијењају политичке дресове, а СДС је био пред гашењем. Брука и срамота", рекао је Којић.

Додаје да опозиција није способна да ријеши одређене несугласице и да ријеше ствари које треба да рјешава једна политичка партија те се пита на шта народ може да рачуна.

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"Ситуацију покушава да искористи Драшко Станивуковић и наметне се као опозициони лидер, док многи упиру прстом у њега, сматрајући да је добрим дијелом крив за расуло и подјеле у СДС-у", закључује Којић.

Додаје да је у нечему опозиција ипак јединствена, а то је пропаст.

"На изборима пропадају редовно", закључио је Којић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Којић

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

опозиција

Коментари (2)
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