Станивуковић са Шмитовим страначким колегом

Аутор:АТВ
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Након друговања са Кристијаном Шмитом у Бањалуци лидер Покрета Сигурна Српска и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић се састао са Шмитовим страначким колегом Манфредом Вебером, предсједником Европске народне партије (ЕПП).
Чини се да Станивуковић не може без подршке страних лидера, па је тако био и први званичник из Републике Српске који се састао са Кристијаном Шмитом, шетао Бањалуком, иако се овдје не сматра легитимним представником.
Шмит на одласку, а партнерство се наставља, па је Станивуковић имао, како каже "угодан сусрет чији је ПДП дугогодишњи и поуздан партнер".
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Ипак, важно је напоменути да су медији писали раније о овом високом функционеру Хришћанско-социјалне уније (ЦСУ), странке којој припада и Кристијан Шмит да је политички био одговоран за невиђени скандал који је затресао ЕПП.
У центру бруке били су уговори вриједни најмање 300.000 евра између Европске народне партије (ЕПП) и компаније која је наводно повезана с Мариом Фојтом, менаџером дигиталне кампање ЕПП-а током предизборне кампање за ЕУ 2019. годину.
Иако су касније медији преносили тврдње више извора да Вебер није био укључен административно у потписивање уговора, штета је велика.
/РТРС/
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