Нинковић: Одлука о бесплатним плацевима - медијски трик градоначелника Бањалуке

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сједница Скупштине града Бањалука биће одржана 10. јуна, а пред одборницима ће се, према тренутном приједлогу, наћи најмање 54 тачке дневног реда. Једна од најзначајнијих је Одлука о додјели бесплатних плацева.
Коментаришући Одлуку о бесплатним плацевима, за наш Јутарњи програм предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић истакао је да градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, иако то назива "бесплатним плацевима", у одлуци, која је достављена у неколико наврата Скупштини града, нигдје се не помиње право својине.
"Градоначелник то назива као бесплатне плацеве, а у одлуци се нигдје не спомиње право својине људи који би требало да добију те плацеве. Градоначелник то најављује кроз медије, да ће он дијелити бесплатне плацеве. Из Градске управе, су доставили пет различитих одлука, које се тичу бесплатних плацева. Ми као законодавни орган, требамо да било којем лицу које прође кроз тај позив, донијети одлуку о праву грађана на том плацу, али не и право власништва. Ни трећа генерација људи који добију тај плац данас неће имати право својине. Много је ту детаља не бих желио да збуњујем грађане, али ово је право грађења, а не право власништва",напомиње Нинковић.
Коментаришући иницијативу да се подржи отварање новог вртића на Старчевици, Нинковић додаје да, једно од највећих бањалучких насеља, заслужује објекат који ће бити додијељен Центру за предшколско образовање.
"Предлагали смо градоначелнику да се приликом изградње нових зграда у Бањалуци, буду дефинисани и вртићи, да већ у згради пробамо формирати нешто што је битно за наше најмлађе", додао је Нинковић.
Свијет
Секс-скандал тресе Хаг: Суспендован главни тужилац
Слична је ситуација са вртићем у Доњој Пискавици, каже Нинковић и додаје да се захтијева од градоначелника да тај простор не буде празан, него да буде вртић.
"Тренутно су тамо радови, предсједник Републике је тамо обезбиједио довољан износ новца за радове. Градоначелник кочи адаптацију тог објекта, ми тражимо да достави одлуку сличну као за Старчевицу", додаје Нинковић.
Такође, поводом одржавања другог Форума предсједника скупштина јединица локалне самоуправе у Републици Српској, Нинковић, који је и предсједник Форума истакао је да када имате саговорнике са друге стране, спремне да вас саслушају без обзира на које локалне самоуправе се радило, ви ћете пронаћи рјешења и договоре.
"Поред Бањалуке, издвојио бих Бијељину, која је најсличнија Бањалука, односи, градоначелници не поштују друге органе Градске управе. Поручујемо да предсједници Скупштине општина имају значајно мјесто и да одборници који добијају подршку народа, нису ништа мање вриједни", истакао је Нинковић.
Хроника
Велика акција полиције: Претреси у Калесији, Живиницама и више градова у Српској
Он је додао да је фокус Форума на позитивним стварима, да се чују добре праксе, али и наравно да се разговара о проблемима с којима се одборници суочавају у раду са начелницима и градоначелницима. Додаје Нинковић да проблема у раду нема само у Бањалуци и Бијељини, него и у другим општинама и градовима.
/РТРС/
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
10
13
04
12
50
12
47
12
45
Тренутно на програму