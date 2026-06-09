Велика акција полиције: Претреси у Калесији, Живиницама и више градова у Српској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Истражиоци МУП-а Тузланског кантона, од раних јутарњих часова, спроводе опсежну акцију претреса на више локација на подручју Калесије и Живиница, поступајући по наредбама Општинског суда у Калесији и под надзором Кантоналног тужилаштва.
Уз асистенцију МУП-а Републике Српске и Полицијске управе Зворник, активности су проширене и на подручје Братунца, Шековића и Осмака.
Акција је покренута због основа сумње у почињење кривичног дјела недозвољеног држања оружја или експлозивних материја из члана 371. став 2. Кривичног закона ФБиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
26 мин0
Свијет
35 мин0
Здравље
40 мин0
Друштво
44 мин0
Најновије
08
55
08
52
08
34
08
30
08
21
Тренутно на програму