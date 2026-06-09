Logo
Large banner

Велика акција полиције: Претреси у Калесији, Живиницама и више градова у Српској

Аутор:

АТВ
09.06.2026 08:34

Коментари:

0
Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Истражиоци МУП-а Тузланског кантона, од раних јутарњих часова, спроводе опсежну акцију претреса на више локација на подручју Калесије и Живиница, поступајући по наредбама Општинског суда у Калесији и под надзором Кантоналног тужилаштва.

Уз асистенцију МУП-а Републике Српске и Полицијске управе Зворник, активности су проширене и на подручје Братунца, Шековића и Осмака.

Акција је покренута због основа сумње у почињење кривичног дјела недозвољеног држања оружја или експлозивних материја из члана 371. став 2. Кривичног закона ФБиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

претреси

претреси на више локација

МУП Тузланског кантона

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аеродром Бања Лука

Друштво

Данас први лет са бањалучког Аеродрома за Тиват

26 мин

0
Потпредсједник Џ. Д. Венс одлази након разговора са новинарима у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући, у уторак, 19. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Венс: Политика САД према Ирану водиће се америчким интересима

35 мин

0
doktor ljekar uniforma medicina

Здравље

Смртоносна тиха пријетња: Није само храна, ових 5 ствари вам "трује" крв

40 мин

0
Жељезнице Републике Српске, воз

Друштво

Обустава жељезничког саобраћаја на пружном прелазу Суво Поље код Добоја

44 мин

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Хроника

Мушкарац и жена осумњичени да су задавили куче, све пријављено полицији!

15 ч

0
Утврђују се све околности саобраћајне незгоде у Трну

Хроника

Утврђују се све околности саобраћајне незгоде у Трну

16 ч

5
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Ухапшена двојица Сарајлија осумњичена за покушај убиства на Врацама

16 ч

0
Везао сина за бандеру у Бањалуци

Хроника

Везао сина за бандеру у Бањалуци

17 ч

1

  • Најновије

08

55

Језив судар с цистерном код Тополе: Од силине удара аутомобил завршио на крову

08

52

Секс-скандал тресе Хаг: Суспендован главни тужилац

08

34

Велика акција полиције: Претреси у Калесији, Живиницама и више градова у Српској

08

30

Данас први лет са бањалучког Аеродрома за Тиват

08

21

Венс: Политика САД према Ирану водиће се америчким интересима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner