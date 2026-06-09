Смртоносна тиха пријетња: Није само храна, ових 5 ствари вам "трује" крв

Аутор:АТВ
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Као и код холестерола, повишени триглицериди могу да буду насљедни - стање се зове породична хипертриглицеридемија.
Повишени триглицериди нису посљедица само исхране. На њихов ниво могу утицати лош сан, стрес, алкохол, генетика и одређени лијекови. Сазнајте главне узроке и факторе ризика.
Повишени триглицериди углавном су посљедица погрешног начина исхране и недостатка физичке активности. Љекари, ипак, овај проблем посматрају узимајући у обзир цјелокупни начин живота. Недовољна количина сна, слаба контрола стреса и неки лијекови, такођер могу да буду разлог за више нивое триглицерида.
Триглицериди су врста масноћа (липида) у крви, слична холестеролу. Њихов повишен ниво (хипертриглицеридемија) може да повећа ризик од атеросклерозе, односно сужавања и очвршћавања артерија. Амерички колеџ кардиологије напомиње да изразито високи триглицериди понекад могу бити повезани са панкреатитисом, односно упалом панкреаса.
Мање познати фактори, попут количине сна, уноса алкохола и нивоа стреса, такођер могу утицати на вриједности триглицерида. Нема довољно доказа да су ови фактори директан узрок, али свакако имају своју улогу, сматрају стручњаци.
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"Лоша исхрана, недовољна физичка активност, стрес и лош сан утичу на здравље срца, али се често занемарују", каже др Ендру Фримен, кардиолог Националног јеврејског здравственог центра у Денверу. На примјер, и насљеђе је код неких пацијената један од одлучујућих чинилаца.
Као и код холестерола, повишени триглицериди могу да буду насљедни - стање се зове породична хипертриглицеридемија. Код неких пацијената у питању је комбинација генетских и животних фактора.
Референтне вриједности триглицерида у крви су до 1,70 ммол/Л. Код породичне хипертриглицеридемије концентрације су у распону од 2,30 до 10 ммол/Л (или више).
Што су вриједности више, већи је и ризик од упале панкреаса. Лијечење је често усмјерено на промјене у начину исхране, уз помоћ нутриционисте, као и лијекове попут гемфиброзила, фенофибрата и никотинске киселине.
Одређене врсте лијекова могу да повећају ниво триглицерида, као на примјер неки имуносупресиви, антивирусни лијекови, антипсихотици, хормонска терапија и лијекови за кардиоваскуларне болести.
Повишени триглицериди могу да се јаве и као реакција на бета-блокаторе, диуретике у терапији крвног притиска, као и на имуносупресиве циклоспорин и такролимус. У оваквим ситуацијама љекари провјеравају терапију пацијената и по потреби је прилагођавају или прате липидни статус током лијечења.
Неправилна исхрана је најчешћи узрок повишених триглицерида. Вишак калорија и шећера у тијелу претвара се у триглицериде и складишти као маст. Исхрана богата ултрапрерађеним намирницама, бијелим брашном и шећером може значајно да погорша стање. Препоручује се прелазак на уравнотежену, цјеловиту исхрану са мање масти и више биљних намирница.
Конзумацијом алкохола додатно уносимо калорије и шећере, што негативно утиче на триглицериде. Такођер, алкохол може да омета разградњу масти у јетри и да повећа ниво лошег холестерола.
Код веома високих вриједности, љекари често препоручују потпуно избјегавање алкохола током одређеног периода.
Стручњаци савјетују најмање 7 сати ноћног сна. Недостатак сна сматра се фактором ризика за развој гојазности, дијабетеса типа 2 и повишеног крвног притиска, а сви ови фактори утичу на вриједности триглицерида.
Поремећаји сна, попут апнеје, такођер могу да повећају ризик. С друге стране, превише сна (више од 10 сати) може бити повезано са метаболичким проблемима и нижом физичком активношћу.
Стрес може индиректно да утиче на триглицериде, јер често води ка нездравим навикама. Када смо под јаким стресом, уносимо веће количине шећера, алкохола и намирница са доста соли и нездравих масти.
Хронични стрес такођер може да изазове упалне процесе и повећа лучење липопротеина који преносе триглицериде кроз крв, а у тим условима расте и ризик од развоја кардиоваскуларних болести.
Медитација или јога, свакодневна физичка активност и дружење са блиским особама неки су од начина добре контроле стреса, преноси Курир.
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