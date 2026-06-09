Колико корака дневно треба да направимо за здравије срце?

Аутор:АТВ
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Бројна истраживања показују да редовна шетња може да допринесе снижавању крвног притиска, побољша квалитет сна, очува здравље мозга и смањи ризик од срчаних обољења.
Кардиолог др Дејвид Сабгир истиче да ходање помаже у регулисању крвног притиска и нивоа холестерола, али и омогућава срцу да ефикасније одговори на стресне ситуације.
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Осим тога, ходање позитивно утиче на здравље срца и на друге начине. Др Савала Гусех наводи да шетња смањује стрес и побољшава сан, а може бити и одлична прилика за дружење.
- Шетња са супружником, пријатељем, комшијом или у групи може допринијети здрављу срца на више различитих начина - истиче она.
Према истраживању Универзитета у Сиднеју из 2025. године, већ 10 до 15 минута непрекидног ходања дневно може значајно да смањи ризик од кардиоваскуларних болести. Научници су утврдили да такве шетње доносе знатно веће здравствене користи од оних које трају краће од десет минута.
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Др Сабгир подсјећа да је и једна велика студија показала да је 10 до 15 минута ходања дневно довољно за почетак смањења ризика од срчаних обољења.
- Сваких додатних 1.000 корака, односно око десет минута ходања више, додатно смањује тај ризик - објашњава он.
Када је ријеч о избору између ходања и трчања, стручњаци истичу да обје активности имају позитиван ефекат на здравље срца.
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Др Гусех сматра да је ходање за многе људе приступачније и лакше за дугорочно одржавање, док др Сабгир наводи да истраживања нису показала значајну разлику између ходања и трчања када је у питању смањење ризика од срчаних болести, под условом да је укупна потрошња енергије иста.
Због тога доктори поручују да није пресудно да ли ћете ходати или трчати – најважније је да будете физички активни и да се редовно крећете.
(Индекс.хр)
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