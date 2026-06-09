Имате ли ову кованицу од једног евра? Вриједи и до 650 евра због грешке

Аутор:АТВ
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Иако већина људи свакодневно користи евро не обраћајући посебну пажњу на кованице, поједини примјерци могу да вриједе право мало богатство.
Стручњаци упозоравају да одређене грешке настале приликом ковања могу обичну кованицу претворити у ријеткост за коју су колекционари спремни издвојити стотине евра.
Један од најпознатијих примјера је кованица од једног евра из Монака из 2007. године.
На већини примјерака испод портрета кнеза Алберта ИИ налазе се година издавања и симбол рога изобиља, који представља ознаку ковнице. Међутим, на 2.291 кованици овај симбол недостаје.
Управо због те грешке колекционари су спремни платити и до 500 евра, а у појединим случајевима цијена достиже чак 650 евра.
Према нумизматичким стручњацима, најтраженије су кованице са сљедећим грешкама:
Наопако окренута страна
Уколико је наличје кованице окренуто наопако у односу на лице, њена вриједност може достићи и до 200 евра.
Када се мотив кованице од два евра случајно нађе на прстену или језгру намијењеном кованици од једног евра, цијена може достићи и до 650 евра.
Ова грешка настаје када средишњи дио кованице није савршено округао већ има овалан облик. Такви примјерци могу достићи вриједност од око 100 евра.
Из Њемачког удружења трговаца нумизматиком поручују да треба бити опрезан приликом куповине на интернету.
Многи продавци оглашавају наводно ријетке кованице по изузетно високим цијенама, али се у већини случајева ради о обичним примјерцима са оштећењима или траговима употребе, а не о стварним грешкама насталим током ковања.
Њемачка централна банка подсјећа да се у оптицају налази више од 150 милијарди евро-кованица, због чега су мања одступања и неправилности неизбјежни.
Ипак, истинске грешке у ковању остају изузетно ријетке и зато су толико цијењене међу колекционарима.
Посебно су тражене кованице из малих европских држава као што су Монако, Сан Марино и Ватикан, јер се издају у ограниченим серијама и брзо постају предмет интересовања нумизматичара широм Европе, преноси Глас Српске.
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