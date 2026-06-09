Данас је Свети свештеномученик Терапонт: Вјерује се да његова молитва доноси исцјељење

Аутор:АТВ
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Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају Свештеномученика Терапонта, епископа сардијског.
Обратио је многе Јелине у вјеру Христову, због чега је био љуто мучен од незнабожаца глађу, тамницом и бијењем. Обнаженог су га положили на земљу и свезали за четири сува коца, па су га немилосрдно тукли све док му месо нису здерали с костију.
Но, мученик је, ипак, остао у животу, а она четири сува коца су озелењела и узрасла у висока дрвета, од којих су многи болесници добијали исцјељење.
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Најзад, свети Терапонт је био заклан као јагње, у вријеме Валеријана, и преселио се душом у Царство, да гледа славу Божију у вјечности. Часно је пострадао 259. године.
Молитва овом светитељу гласи: „Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Терапонте: Моли Христа Бога да спасе душе наше.“
(Курир)
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