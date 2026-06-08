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Повучен популарни сладолед из продаје

Аутор:

АТВ
08.06.2026 22:58

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Sladoled
Фото: Pixabay

Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче о опозиву производа „Ледо Кватро класик“ сладолед укуса какао-љешник, ванила, чоколада и страћатела, нето 495 г/900 мл, лот: L260227, рок употребе: 27. августа 2027. године, из превентивних разлога, ради провјере амбалаже.

Производ није у складу са Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране и утврђивању поступака у областима безбједности хране, саопштено је, преноси Глас Српске

„Компанија Ледо плус већ више од 65 година послује у складу са највишим индустријским стандардима. Безбједност потрошача нам је на првом мјесту, а одржавање врхунског нивоа квалитета наших производа наш је приоритет“, поручили су из Леда.

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Подијели:

Тагови :

сладолед

Ледо сладолед

Хрватска

слаткиши

десерт

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