Повучен популарни сладолед из продаје

Аутор:АТВ
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Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче о опозиву производа „Ледо Кватро класик“ сладолед укуса какао-љешник, ванила, чоколада и страћатела, нето 495 г/900 мл, лот: L260227, рок употребе: 27. августа 2027. године, из превентивних разлога, ради провјере амбалаже.
Производ није у складу са Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране и утврђивању поступака у областима безбједности хране, саопштено је, преноси Глас Српске
„Компанија Ледо плус већ више од 65 година послује у складу са највишим индустријским стандардима. Безбједност потрошача нам је на првом мјесту, а одржавање врхунског нивоа квалитета наших производа наш је приоритет“, поручили су из Леда.
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