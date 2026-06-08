Трагедија у Хрватској: Дијете (9) се угушило у школи током јела

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Трагичан догађај потресао је у понедјељак Велику Горицу. Ученик једне основне школе преминуо је након што се током оброка почео гушити храном, сазнаје РТЛ Данас из извора упознатог са случајем.
Како пишу новинарке РТЛ-а Дуња Станковић и Ивана Иванда Рожић према незваничним информацијама, ријеч је о деветогодишњем дјечаку који је похађао други разред основне школе. Наводно је током јела у уста истовремено ставио двије крофне, након чега је дошло до гушења. На мјесто догађаја одмах је позвана Хитна медицинска помоћ. Упркос брзој интервенцији и напорима радника хитних служби, дјечаку нажалост није било спаса.
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