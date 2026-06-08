"Сљедећи генерални секретар треба да буде неутралан и независан"

Аутор:АТВ
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Сљедећи генерални секретар УН треба да буде неутралан, независан и привржен Повељи УН, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Желио бих да потврдим нашу пуну подршку потреби да генерални секретар буде неутралан, независан и привржен Повељи УН у цјелини, а не само да говори `Косово има право на самоопредјељење`, а `Крим је територијални интегритет Украјине`, преноси Срна
Ово је кључ и морамо бити сигурни да би генерални секретар овог пута заиста био другачији", рекао је Лавров на састанку са кандидатом за генералног секретара УН и бившим предсједником Чилеа Мишел Башелет.
Мандат садашњег генералног секретара УН Антонија Гутереса истиче 31. децембра. У току је процес избора и именовања његовог насљедника.
Сљедећи генерални секретар ће преузети ту улогу у јануару 2027. године и служиће петогодишњи мандат, који може да се обнови на додатних пет година
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