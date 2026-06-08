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Драма на небу: Ловци Ф-16 ометали авион са министрима одбране земаља ЕУ

08.06.2026 16:36

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Драма на небу: Ловци Ф-16 ометали авион са министрима одбране земаља ЕУ

Турске снаге данас су ометале војни авион који је превозио министре одбране земаља чланица Европске уније на неформални састанак на Кипру, саопштила је кипарска влада.

- Министри одбране Грчке, Холандије и Француске обавестили су нас да је током њихове посјете Кипру авион у којем су се налазили доживио сметње са илегалног аеродрома Тимбу - саопштено је из канцеларије председника Кипра Никоса Христодулидиса, преноси Политико.

У саопштењу се наводи и да су око авиона који је превозио грчког министра одбране Никоса Дендијаса примијећени и турски борбени авиони како дјелују у том подручју.

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- Све ово ће Република Кипар прописно осудити гдје је то прикладно. Министар одбране ће данас обавијестити високу представницу ЕУ за спољне послове и безбедносну политику (Кају Калас), а такође ће обавијестити и Европски савјет током његовог засједања - истиче се у саопштењу.

Грчки и кипарски званичници су за Политико рекли да је радио комуникација авиона са министрима одбране земаља чланица ЕУ била поремећена док су авиони летјели близу аеродрома Еркан, код града Тимбу у северном дијелу Кипра, који је под турском контролом.

Осим тога, два турска борбена авиона Ф-16 полетела су и пратила најмање један авион који је превозио европске званичнике док су се приближавали Кипру, одржавајући дистанцу, рекли су званичници.

Према ријечима званичника, такав третман имали су авиони који су превозили грчког министра одбране Никоса Дендијаса и француску министарку оружаних снага Катрин Вотрен, као и представнике Холандије. Шеф синдиката контролора лета кипарских Турака Курсад Худавердиоглу негирао је да се догодио инцидент, наводећи да су авиони Ф-16 "полетели због ванредне ситуације" и да су "летели ка северу острва без кршења било каквих граница од тренутка полетања", не наводећи о каквој се ванредној ситуацији радило.

(Танјуг)

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Тагови :

F 16

Турска

авион

Кипар

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