Иранска војска прекида нападе на Израел

Аутор:АТВ
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Иран обуставља нападе на израелску територију, саопштено је из штаба централне команде иранске војске.
Из штаба су упозорили на могућност наставка напада у случају израелских војних акција против Либана.
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Војска Ирана запријетила је "разорнијим и снажнијим мјерама" у случају израелских напада на либанску територију.
(СРНА)
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