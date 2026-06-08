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Иранска војска прекида нападе на Израел

Аутор:

АТВ
08.06.2026 14:18

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Пројектил лети небом изнад централног Израела током иранског ракетног напада, недјеља, 7. јун 2026
Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Иран обуставља нападе на израелску територију, саопштено је из штаба централне команде иранске војске.

Из штаба су упозорили на могућност наставка напада у случају израелских војних акција против Либана.

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Војска Ирана запријетила је "разорнијим и снажнијим мјерама" у случају израелских напада на либанску територију.

(СРНА)

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