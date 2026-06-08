Паника на небу - НАТО авиони оборили дрон

Аутор:АТВ
Коментари:0
Борбени авиони НАТО савеза оборили су беспилотну летјелицу која је нарушила ваздушни простор Летоније.
Инцидент је изазвао привремену панику и покренуо хитне протоколе за заштиту становништва у регијама које граниче с Русијом и Бјелорусијом.
Узбуна је подигнута јутрос након што је потврђено да је најмање један дрон ушао у летонски ваздушни простор са територије Руске Федерације, потврдио је портпарол војске за "Ројтерс".
Фудбал
Црвена звезда без Лиге шампиона, клуб није добио УЕФА лиценцу
Систем раног упозоравања одмах је активиран, а становницима источних регија Резекне и Лудза на мобилне телефоне стигле су хитне СМС поруке. Ниво опасности убрзо је подигнут на наранџасти ниво, што означава потврђену и непосредну пријетњу.
Из предострожности, жути аларм издат је и за сусједне регије Балви и Алуксне.
Према изјавама свједока које преноси летонски јавни емитер ЛСМ, инцидент и само обарање летјелице одиграли су се у близини села Роговка на истоку земље.
Војне власти су током трајања узбуне издале стриктна упутства грађанима, позивајући их да хитно потраже заклон у затвореним просторима и примијене такозвани принцип два зида.
Хроника
Тужна судбина: Дјевојчица недавно остала без оца па се утопила у Великој Морави
Ради се о безбједносном правилу према којем се грађани унутар објеката склањају у просторије које су од вањског дијела зграде одвојене с најмање два чврста зида (попут ходника или купатила).
Тиме се драстично смањује ризик од повреда у случају експлозије или пада крхотина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
16
52
16
51
16
37
16
36
16
30
Тренутно на програму