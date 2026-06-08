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Паника на небу - НАТО авиони оборили дрон

Аутор:

АТВ
08.06.2026 12:29

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НАТО дигао авионе због дрона у Летонији
Фото: Screenshot / X

Борбени авиони НАТО савеза оборили су беспилотну летјелицу која је нарушила ваздушни простор Летоније.

Инцидент је изазвао привремену панику и покренуо хитне протоколе за заштиту становништва у регијама које граниче с Русијом и Бјелорусијом.

Узбуна је подигнута јутрос након што је потврђено да је најмање један дрон ушао у летонски ваздушни простор са територије Руске Федерације, потврдио је портпарол војске за "Ројтерс".

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Систем раног упозоравања одмах је активиран, а становницима источних регија Резекне и Лудза на мобилне телефоне стигле су хитне СМС поруке. Ниво опасности убрзо је подигнут на наранџасти ниво, што означава потврђену и непосредну пријетњу.

Из предострожности, жути аларм издат је и за сусједне регије Балви и Алуксне.

Према изјавама свједока које преноси летонски јавни емитер ЛСМ, инцидент и само обарање летјелице одиграли су се у близини села Роговка на истоку земље.

Војне власти су током трајања узбуне издале стриктна упутства грађанима, позивајући их да хитно потраже заклон у затвореним просторима и примијене такозвани принцип два зида.

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Ради се о безбједносном правилу према којем се грађани унутар објеката склањају у просторије које су од вањског дијела зграде одвојене с најмање два чврста зида (попут ходника или купатила).

Тиме се драстично смањује ризик од повреда у случају експлозије или пада крхотина.

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Тагови :

НАТО

авион

дрон

Летонија

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