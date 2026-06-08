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Нападнут Израел, формација се укључила у рат на Блиском истоку

Аутор:

АТВ
08.06.2026 11:23

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Нападнут Израел, формација се укључила у рат на Блиском истоку
Фото: Screenshot

Јеменски Хути саопштили су данас да су извршили нападе на Израел, да су прогласили потпуну забрану поморске пловидбе у Црвеном мору за Израел и најавили су да ће на сваку ескалацију узвратити истом мјером.

"Снаге Хута су у стању високе приправности спремне да се супротставе свакој агресији против јеменског народа", изјавио је данас генерал-мајор Мохамед ел Атифи, министар одбране у влади Јемена коју предводе Хути, преноси "Ал Џазира".

Он је рекао да најновији талас сукоба са ционистичким и америчким непријатељем успоставља јединство фронтова и доказује "ефикасност војних операција џихада и осовине отпора непријатељу".

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Хути су овим потезима отворили нови фронт на Блиском истоку и учесталим нападима дроновима и балистичким ракетама дугог домета на Израел формално се умијешали у америчко-израелски рат против Ирана.

Ова про-иранска јеменска милитантна фракција се завјетовала да ће наставити нападе на Израел и на поморски саобраћај у Црвеном мору све док се рат не заврши.

Замјеник министра спољних послова владе Хута Хусеин ел-Ези упозорио је раније да би Хути могли да затворе мореуз Баб ел-Мандеб код обале Јемена уколико амерички предсједник Доналд Трамп настави да наноси штету мировним напорима.

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Мореуз Баб ел-Мандеб повезује Црвено море са Аденским заливом и кључна је пловна рута за трговачку флоту која плови у правцу Суецког канала.

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