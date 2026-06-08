Нападнут Израел, формација се укључила у рат на Блиском истоку

Аутор:АТВ
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Јеменски Хути саопштили су данас да су извршили нападе на Израел, да су прогласили потпуну забрану поморске пловидбе у Црвеном мору за Израел и најавили су да ће на сваку ескалацију узвратити истом мјером.
"Снаге Хута су у стању високе приправности спремне да се супротставе свакој агресији против јеменског народа", изјавио је данас генерал-мајор Мохамед ел Атифи, министар одбране у влади Јемена коју предводе Хути, преноси "Ал Џазира".
Он је рекао да најновији талас сукоба са ционистичким и америчким непријатељем успоставља јединство фронтова и доказује "ефикасност војних операција џихада и осовине отпора непријатељу".
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Хути су овим потезима отворили нови фронт на Блиском истоку и учесталим нападима дроновима и балистичким ракетама дугог домета на Израел формално се умијешали у америчко-израелски рат против Ирана.
Ова про-иранска јеменска милитантна фракција се завјетовала да ће наставити нападе на Израел и на поморски саобраћај у Црвеном мору све док се рат не заврши.
Замјеник министра спољних послова владе Хута Хусеин ел-Ези упозорио је раније да би Хути могли да затворе мореуз Баб ел-Мандеб код обале Јемена уколико амерички предсједник Доналд Трамп настави да наноси штету мировним напорима.
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Мореуз Баб ел-Мандеб повезује Црвено море са Аденским заливом и кључна је пловна рута за трговачку флоту која плови у правцу Суецког канала.
Yemen's military has announced the re-imposition of the blockade on Israeli ships in the Red Sea, in retaliation for Israeli attacks on Iran, Lebanon, and Gaza, and that following the Yemeni retaliatory strike on Tel Aviv this morning, it will meet "escalation with escalation." pic.twitter.com/h5JAxOqUYn— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) June 8, 2026
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