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Поштар присвајао пензије, оптужен за проневјеру

Аутор:

АТВ
08.06.2026 11:15

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Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против поштара Б.Н. из Бијељине због сумње да је проневјерио дио новца који је био намијењен за исплату пензија.

У оптужници се наводи да је Б.Н, радећи као поштоноша ”Пошта Српске”, 10. новембра 2023. године за исплате пензија корисницима у Амалијама задужио 13.478 КМ. Међутим, дио од 1.789 КМ није исплатио пензионерима, нити га раздужио на благајни, већ га је присвојио за себе.

”На тај начин је себи противправно прибавио новчана средстава у износу од 1.789 КМ, за колико је оштетио Предузећу за поштански саобраћај, чиме је починио кривично дјело проневјере”, наводи се у оптужници.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Бијељини. Уколико се докаже кривица поштару пријети казна од шест мјесеци до пет година затвора.

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Подијели:

Тагови :

поштар

Проневјера новца

Оптужница

Бијељина

ОЈТ Бијељина

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