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Хапшен у двије велике акције: Ко је Бранислав Јањић - рањени у јучерашњој пуцњави

Аутор:

АТВ
08.06.2026 11:03

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Хапшење Бранислава Јањића у акцији "Коде"
Фото: МУП РС

У пуцњави која се десила у недјељу навече на подручју Спомен-парка Враца повријеђени су Амел Богучанин, Бранислав Јањић и Сергеј Фуртула.

Бранислав Јањић полицији је познат од раније, када је хапшен у акциј "Пролом 2" и "Коде".

Акција "Коде"

Јањић је у лисицама завршио у априлу 2024. године након што је за њим била расписана црвена интерполова потјерница у предмету "Коде".

Branislav Janjic hapsenje

Хроника

Бјегунац из предмета ''Коде'' ухапшен по потјерници Интерпола

Тада је ухапшен у Источној Илиџи и био је осумњичен као члан криминалне групе за коју се сумња да бавила трговином дроге, те да је блиско сарађивала и са криминалном групом Дарка Елеза.

Акцијом ”Коде”, осим Јањића, обухваћени су били и Бојан Ристичевић, Борис Митровић звани Гилмар, Далибор Бамбарез Бамби, Александар Хршум, Данило Цицовић, Емина Машић, Игор Цицовић и Драгомир Пандуревић.

"Пролом 2"

Годину и по дана касније Јањић је поново ухапшен, тачније предао се полицији након што није пронађен на адреси током акције "Пролом 2".

Акција Пролом

Хроника

Акција ”Пролом”: Јањић се предао полицији

Група која је ухапшена у акцији ”Пролом 2” осумњичена је за набавку и препродају великих количина дроге чиме су, како се сумња, стекли имовинску корист од око 2,7 милиона евра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бранислав Јањић

Амел Богучанин

Сергеј Фуртула

Пуцњава

Сарајево

Акција "Пролом 2"

Акција ”Коде”

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