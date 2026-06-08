Хапшен у двије велике акције: Ко је Бранислав Јањић - рањени у јучерашњој пуцњави

Аутор:АТВ
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У пуцњави која се десила у недјељу навече на подручју Спомен-парка Враца повријеђени су Амел Богучанин, Бранислав Јањић и Сергеј Фуртула.
Бранислав Јањић полицији је познат од раније, када је хапшен у акциј "Пролом 2" и "Коде".
Јањић је у лисицама завршио у априлу 2024. године након што је за њим била расписана црвена интерполова потјерница у предмету "Коде".
Хроника
Бјегунац из предмета ''Коде'' ухапшен по потјерници Интерпола
Тада је ухапшен у Источној Илиџи и био је осумњичен као члан криминалне групе за коју се сумња да бавила трговином дроге, те да је блиско сарађивала и са криминалном групом Дарка Елеза.
Акцијом ”Коде”, осим Јањића, обухваћени су били и Бојан Ристичевић, Борис Митровић звани Гилмар, Далибор Бамбарез Бамби, Александар Хршум, Данило Цицовић, Емина Машић, Игор Цицовић и Драгомир Пандуревић.
Годину и по дана касније Јањић је поново ухапшен, тачније предао се полицији након што није пронађен на адреси током акције "Пролом 2".
Хроника
Акција ”Пролом”: Јањић се предао полицији
Група која је ухапшена у акцији ”Пролом 2” осумњичена је за набавку и препродају великих количина дроге чиме су, како се сумња, стекли имовинску корист од око 2,7 милиона евра.
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