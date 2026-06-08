Након пуцњаве у Сарајеву полиција трага за још двије особе

Аутор:АТВ
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Три особе повријеђене су у јучерашњој пуцњави која се десила на локалитету Спомен-парка Враца, у улици Хусињска, подручје општине Ново Сарајево, а полиција трага за још двије особе.
Наиме, како је јутрос саопштио МУП КС, 07.06.2026. године у 18:15 сати, обавијештена је Управа полиције МУП-а КС да је на локалитету Спомен-парка Враца на подручју општине Ново Сарајево дошло до употребе ватреног оружја.
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- Том приликом су три особе повријеђене, које су хоспитализоване у КЦУС-у. Увиђајем, којим је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, на околности квалификоване као извршење кривичног дјела Убиство у покушају, обавили су припадници Управе полиције МУП-а КС. Полицијски службеници трагају за два мушкарца који се могу довести у везу са наведеним кривичним дјелом, те предузимају мјере и радње с циљем расвјетљавања свих околности овог кривичног дјела – наводе из полиције јутрос.
(Аваз)
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