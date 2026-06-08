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Након пуцњаве у Сарајеву полиција трага за још двије особе

Аутор:

АТВ
08.06.2026 10:28

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Три особе повријеђене су у јучерашњој пуцњави која се десила на локалитету Спомен-парка Враца, у улици Хусињска, подручје општине Ново Сарајево, а полиција трага за још двије особе.

Наиме, како је јутрос саопштио МУП КС, 07.06.2026. године у 18:15 сати, обавијештена је Управа полиције МУП-а КС да је на локалитету Спомен-парка Враца на подручју општине Ново Сарајево дошло до употребе ватреног оружја.

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- Том приликом су три особе повријеђене, које су хоспитализоване у КЦУС-у. Увиђајем, којим је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, на околности квалификоване као извршење кривичног дјела Убиство у покушају, обавили су припадници Управе полиције МУП-а КС. Полицијски службеници трагају за два мушкарца који се могу довести у везу са наведеним кривичним дјелом, те предузимају мјере и радње с циљем расвјетљавања свих околности овог кривичног дјела – наводе из полиције јутрос.

(Аваз)

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Тагови :

Сарајево

Пуцњава

Полиција

МУП Кантон Сарајево

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