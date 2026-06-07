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Откривено ко су рањени у пуцњави у БиХ

Аутор:

АТВ
07.06.2026 20:55

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Амел Богучанин
Фото: Фејсбук

Један од рањених у пуцњави која се десила на подручју Спомен-парка Враца је Амел Богучанин.

Он је од раније познат полицији због више кривичних дјела, а међу њима и организован криминал и стављање у промет опојних дрога, пише "Аваз".

Прошле године је рањен испред теретане, а прије тога је и бачена бомба на његову кућу.

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Како је раније објавио поменути портал, пуцњава у Спомен парку Враца била је мафијашки обрачун, а свему су претходили "нерашчишћени рачуни" око дроге.

Према информацијама "Аваза", у пуцњави су рањени и Сергеј Фуртула и Бранислав Јањић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Амел Богучанин

Сергеј Фуртула

Бранислав Јањић

Пуцњава

Сарајево

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