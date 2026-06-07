Откривено ко су рањени у пуцњави у БиХ

Аутор:АТВ
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Један од рањених у пуцњави која се десила на подручју Спомен-парка Враца је Амел Богучанин.
Он је од раније познат полицији због више кривичних дјела, а међу њима и организован криминал и стављање у промет опојних дрога, пише "Аваз".
Прошле године је рањен испред теретане, а прије тога је и бачена бомба на његову кућу.
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Како је раније објавио поменути портал, пуцњава у Спомен парку Враца била је мафијашки обрачун, а свему су претходили "нерашчишћени рачуни" око дроге.
Према информацијама "Аваза", у пуцњави су рањени и Сергеј Фуртула и Бранислав Јањић.
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