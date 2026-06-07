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Мафијашки обрачун усред дана: Свађа око дроге претходила пуцњави?

Аутор:

АТВ
07.06.2026 19:17

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

На подручју Спомен парка Враца у пуцњави је рањена једна особа.

Како сазнаје портал "Аваза" у питању је мафијашки обрачун, а свему је наводно претходила свађа око дроге.

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На лицу мјеста се налази велики број припадника полиције, као и екипе Хитне помоћи. У току је увиђај.

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Тагови :

Сарајево

Пуцњава

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