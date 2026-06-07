Мафијашки обрачун усред дана: Свађа око дроге претходила пуцњави?

Аутор:АТВ
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На подручју Спомен парка Враца у пуцњави је рањена једна особа.
Како сазнаје портал "Аваза" у питању је мафијашки обрачун, а свему је наводно претходила свађа око дроге.
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Још једна пуцњава у БиХ, има рањених
На лицу мјеста се налази велики број припадника полиције, као и екипе Хитне помоћи. У току је увиђај.
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