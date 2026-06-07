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Саобраћај обустављен: Тежак удес у Српској, има повријеђених

Аутор:

АТВ
07.06.2026 17:54

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Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

На магистралном путу од Маглаја ка Добоју догодила се несрећа и обустављен је саобраћај те се преусмјерава кроз центар Маглаја, потврђено је у Полицијској управи Маглај.

Како је рекао тамошњи полицијски службеник у саобраћајној несрећи двије особе су повријеђене и пребачене су у Кантоналну болницу Зеница гдје ће бити утврђен степен повреда.

Читаоци портала Н1 јављају да су на овом подручју забиљежене гужве у саобраћају.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Добој

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