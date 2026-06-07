Саобраћај обустављен: Тежак удес у Српској, има повријеђених

Аутор:АТВ
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На магистралном путу од Маглаја ка Добоју догодила се несрећа и обустављен је саобраћај те се преусмјерава кроз центар Маглаја, потврђено је у Полицијској управи Маглај.
Како је рекао тамошњи полицијски службеник у саобраћајној несрећи двије особе су повријеђене и пребачене су у Кантоналну болницу Зеница гдје ће бити утврђен степен повреда.
Читаоци портала Н1 јављају да су на овом подручју забиљежене гужве у саобраћају.
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