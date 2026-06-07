Покушао да прокријумчари више од 60 гмизаваца испод одјеће: Ево колику казну затвора је добио

Аутор:АТВ
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Хосе Мануел Перез из града Окснард у Калифорнији осуђен је на више од пет година затвора након што је покушао да прокријумчари више од 60 гмизаваца, сакривених испод одјеће.
Перез је кријумчарио рептиле током периода од шест година, а за то вријеме успио да прокријумчари најмање 1.700 гмизаваца у САД.
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Према оптужници, он и његови саучесници превозили су животиње преко границе између јануара 2016. и фебруара 2022. године, првенствено гмизавце попут јукатанских корњача, младунаца крокодила и мексичких гуштера, пренио је "Си-Би-Ес њуз".
Тржишна вриједност прокријумчарених животиња премашује 739.000 долара.
Група шверцера користила је друштвене мреже за куповину и продају животиња из дивљине и за организовање њихове испоруке.
Огласи за гмизавце састојали су се од фотографија и видео-записе који приказују како су животиње ухваћене у дивљини.
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Кријумчари су преузимали животиње на Међународном аеродрому "Сијудад Хуарез" у Мексику, прије него што су их возилом транспортовали преко границе до Ел Паса у Тексасу.
Перез је плаћао накнаду за превоз за сваку пошиљку, а износ је зависио од броја животиња које се транспортују и ризик од откривања.
Он се изјаснио кривим у августу 2022. године по двије тачке оптужнице за шверц робе у САД и једној тачки оптужнице за трговину дивљим животињама.
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Нова затворска казна изречена му је поред постојеће деветогодишње.
(СРНА)
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