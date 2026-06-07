Нова правила о платама: Послодавци у ЕУ ће морати открити колико плаћају раднике

Аутор:АТВ
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Европска унија од данас почиње примјењивати нова правила о транспарентности плата с циљем смањења разлика у примањима између жена и мушкараца те лакшег откривања евентуалне дискриминације на радном мјесту.
Нова директива предвиђа да кандидати за посао прије запослења добију информације о почетној плати или распону примања за радно мјесто на које се пријављују. Послодавци више неће смјети тражити податке о претходним платама кандидата.
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Радници ће имати право да затраже информације о критеријима према којима се одређују плате и напредовање, док ће веће компаније и институције морати редовно извјештавати о разликама у платама између мушкараца и жена, пише Хина.
Према подацима Еуростата за 2024. годину, жене су у Европској унији у просјеку зарађивале 11,1 посто мање по сату рада од мушкараца. У Хрватској је тај јаз износио 6,6 посто.
Потпредсједник Одбора Европског парламента за права жена и родну равноправност Марко Вешлигај изјавио је да је циљ нових правила јачање принципа једнаке плате за једнак рад.
“Очекује се да ће ове мјере дугорочно допринијети смањењу родног јаза у плаћама, који је и даље присутан у већини држава чланица”, поручио је Вешлигај.
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Према правилима ЕУ, послодавци са 250 и више запослених морат ће сваке године достављати извјештаје о разликама у платама, док ће се обавезе за мање послодавце уводити постепено током наредних година.
Хрватска још завршава измјене закона којима ће европска правила бити пренесена у домаће законодавство, а међу планираним новинама су објављивање распона плата у огласима за посао и право запослених на информације о систему одређивања примања.
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