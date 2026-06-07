Четири особе погинуле у тешкој несрећи код Вировитице

Аутор:АТВ
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Четири особе страдале су у тешкој саобраћајној несрећи која се данас догодила код Вировитице.
Како пише Дневник.хр, у недјељу, 7. јуна, око 12.25 часова, на државном путу ДЦ 538, на сјеверној вировитичкој обилазници, догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовала два возила.
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У несрећи су четири особе смртно страдале, а једна особа је са повредама хитно превезена у Општу болницу Вировитица.
Према наводима Дневника, пут ДЦ 538 затворен је за сав саобраћај након несреће.
На мјесту догађаја спроводи се увиђај којим руководи замјеник Жупанијског државног тужиоца из Бјеловара, јављају из ПУ вировитичко-подравске.
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У овом тренутку није познато како је дошло до несреће, као ни идентитет страдалих.
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