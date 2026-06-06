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Два Албанца и Црногорац ухапшени по Интерполовим потјерницама

Аутор:

АТВ
06.06.2026 19:46

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Два албанска и један црногорски држављанин ухапшена су по Интепроловим потјерницама расписаним због више кривичних дјела, међу којима су покушај убиства, тешко разбојништво, крађа, те трговина дрогом.

Интерполове потјернице расписали су Црна Гора, Њемачка и Француска. Двојица Албанаца ухапшена су на прелазу Сукобин при уласку у Црну Гору из Албаније.

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Ухапшен је мушкарац из Скадра М. Х. /41/ за којим је канцеларија Интерпола у Висбадену расписала међународну потјерницу како би се обезбиједило његово присуство у кривичном поступку који је покренуо Локални суд у Хановеру, преносе црногорски медији.

Поступак је покренут због сумње да је извршио тешко разбојништво, крађу и тешку повреду, кривична дјела за која је у Њемачкој прописана казна затвора до 15 година.

Такође је ухапшен и А. Н. /29/ за којим је канцеларија Интерпола у Паризу расписала међународну потјерницу ради обезбјеђења присуства у кривичном поступку који је против њега покренуло Више државно тужилаштво у Лиону.

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Кривични поступак је покренут због сумње на покушај убиства, за шта је у Француској прописана казна затвора до 30 година.

Припадници МУП-а Србије ухапсили су црногорског држављанина Р. Ц. /42/, за којим је подгоричка канцеларија Интерпола расписала потјерницу ради издржавања казне затвора од шест мјесеци због трговине дрогом.

(СРНА)

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Тагови :

хапшење

Црна Гора

Интерполова потјерница

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