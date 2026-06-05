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Огласила се полиција о нападу на Дритана Абазовића

Аутор:

АТВ
05.06.2026 21:34

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Аутомобил полиције Црне Горе.

У ходнику Суда за прекршаје у Подгорици у петак око 15.30 часова дошло је до инцидента између бизнисмена Р.У. и бившег премијера Црне Горе Дритана Абазовића.

Саопштено је ово из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Црне Горе.

Према наводима МУП-а, док су чекали заказано рочиште, Р. У. и Д. А. пришли су један другом, након чега је дошло до блиског контакта који је, како се наводи, иницирао Р. У.

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Из полиције истичу да није дошло до размјене удараца нити физичког обрачуна.

"Полицијски службеник, који је ангажован на пословима обезбјеђења Суда, је издао упозорење Р. У. да престане са таквим понашањем, а по којем упозорењу је Р. У. поступио и конфликт између њих двојице се није наставио нити продубио. О догађају је обавијештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици. Полиција поступа по догађају, а о исходу ће јавност бити благовремено обавијештена", стоји у саопштењу.

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Како су већ писале подгоричке "Вијести", у питању је бизнисмен Ранко Убовић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Dritan Abazović

Ранко Убовић

Црна Гора

Подгорица

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