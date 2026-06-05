Огласила се полиција о нападу на Дритана Абазовића

Аутор:АТВ
Коментари:0
У ходнику Суда за прекршаје у Подгорици у петак око 15.30 часова дошло је до инцидента између бизнисмена Р.У. и бившег премијера Црне Горе Дритана Абазовића.
Саопштено је ово из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Црне Горе.
Према наводима МУП-а, док су чекали заказано рочиште, Р. У. и Д. А. пришли су један другом, након чега је дошло до блиског контакта који је, како се наводи, иницирао Р. У.
Фудбал
Сергеј Барбарез разочарао навијаче БиХ
Из полиције истичу да није дошло до размјене удараца нити физичког обрачуна.
"Полицијски службеник, који је ангажован на пословима обезбјеђења Суда, је издао упозорење Р. У. да престане са таквим понашањем, а по којем упозорењу је Р. У. поступио и конфликт између њих двојице се није наставио нити продубио. О догађају је обавијештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици. Полиција поступа по догађају, а о исходу ће јавност бити благовремено обавијештена", стоји у саопштењу.
Сцена
Познати пјевач завршио три факултета: ''Говорили су да сам будала''
Како су већ писале подгоричке "Вијести", у питању је бизнисмен Ранко Убовић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
00
22
58
22
47
22
41
22
37
Тренутно на програму