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Украдени подаци 100.000 туриста који су резервисали смјештај на Јадрану

Аутор:

АТВ
05.06.2026 17:44

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Haker
Фото: Pexel/Tima Miroshnichenko

Више десетина хиљада туриста који су резервисали смјештај у хрватским хотелима посљедњих дана добили су Воцап поруке у којима се од њих тражи да унесу податке о платној картици или изврше додатну уплату за смјештај.

Ријеч је о превари која је, према незваничним процјенама, повезана с крађом личних података око 100.000 гостију који овог љета долазе на Јадран, преноси Индекс.

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Подаци су, како се сумња, процурили с хрватске платформе Phobs, специјализоване за управљање резервацијама и дистрибуцију смјештајних капацитета у бројним хотелима.

Према доступним информацијама, украдени су име и презиме госта, број телефона, датуми доласка и одласка, као и назив хотела у којем је резервисан смјештај. То је преварантима омогућило да креирају веома увјерљиве поруке и покушају финансијски оштетити туристе.

Лажне поруке дјелују увјерљиво

Управо захваљујући украденим подацима, поруке које стижу туристима изгледају аутентично јер садрже тачне информације о резервацији, укључујући назив хотела и термине боравка.

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Циљ порука је да корисници доставе податке о платним картицама или изврше додатне уплате на рачуне којима управљају преваранти.

Агенција за заштиту података потврдила инцидент

Агенција за заштиту личних података Хрватске (АЗОП) потврдила је да је запримила више пријава о повреди личних података.

„Агенција за заштиту личних података запримила је више извјештаја о повреди личних података од стране више руковалаца обрадом, а у вези са сигурносним инцидентом код извршиоца обраде (PHOBS - Virtual Sales Office)“, саопштили су из АЗОП-а.

Бројни хрватски хотели већ су упозорили госте да не насједају на лажне Воцап поруке и да никоме не достављају податке о платним картицама.

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Phobs потврдио сигурносни инцидент

Из компаније Phobs потврдили су да је утврђен сигурносни инцидент који је обухватио дио података одређеног броја клијената.

„Можемо потврдити да је утврђен сигурносни догађај који је обухватио дио података који се односе на одређени број наших клијената“, навели су из компаније.

Додали су да су одмах након сазнања о инциденту предузели мјере заштите система, утврђивања околности догађаја и смањења могућих посљедица.

Наглашавају да финансијски подаци корисника нису били обухваћени овим инцидентом.

Према њиховим тврдњама, досадашња анализа није показала да је дошло до компромитовања базе података нити неовлашћеног упада у инфраструктуру система.

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„Стручњаци предузимају све кораке у складу с прописима, а активно сарађујемо са свим релевантним актерима како бисмо у потпуности утврдили околности и осигурали одговарајуће поступање према свим укљученим странама“, навели су из компаније.

Због истраге која је још у току, додатне информације за сада нису саопштене.

Међу клијентима највеће хотелске компаније

Пхобс послује у Хрватској, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Србији и Албанији.

Током 2024. и 2025. године компанија је стекла статус „Премиер Партнер“ платформе Боокинг.цом, који има само неколико фирми у региону.

Њихов систем користе неке од највећих хотелских групација у Хрватској, међу којима су Валамар, Маистра, Медора, Либурниа и Блуесун.

Компанија је прошле године остварила приход од 7,4 милиона евра и добит од 3,7 милиона евра.

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И Букинг био мета напада

Почетком ове године и Боокинг.цом суочио се са сигурносним инцидентом у којем су неовлашћене особе приступиле подацима дијела корисника.

Компанија је у априлу потврдила да су компромитовани одређени подаци корисника, укључујући имена, контакт информације и податке о резервацијама.

Из Букинга су тада саопштили да финансијским подацима корисника није приступљено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

хакери

крађа података

Хотел

Интернет превара

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