Познато када се очекује пресуда против Кецмановића

Аутор:АТВ
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Виши суд у Београду је завршио извођење доказа у поступку против Владимира и Миљане Кецмановић, родитеља дјечака-убице који је 3. маја 2023. године у ОШ "Владислав Рибникар" убио деветоро својих вршњака и радника обезбјеђења, а у сриједу би требало да почне изношење завршних ријечи пред доношење друге пресуде.
Пошто је судско вијеће завршило доказни поступак, очекује се изношење завршних ријечи, а затим и доношење пресуде у релативно кратком року каже извор Курира.
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Завршну ријеч пред пресуду, пред судом би прво требало да изнесу тужиоци Вишег јавног тужилаштва у Београду.
– Тужиоци ће у завршној ријечи анализирати доказе изведене пред судом и предложити казне. Завршну ријеч ће имати прилику прије пресуде да изнесу и адвокати родитеља дјечака-убице, као и Миљана и Владимир Кецмановић уколико то буду жељели. Када се заврше завршне ријечи, судија ће заказати датум и вријеме објављивања пресуде – објашњава саговорник шта се очекује у сриједу пред судом.
Иначе, на суђењу које је одржано у мају, према ријечима саговорника, Владимир Кецмановић је “показао право лице”, пошто је главног јавног тужиоца Вишег тужилаштва у Београду Ненада Стефановића оптужио да је “крив што је он у затвору без икаквих доказа“, изнио тешке оптужбе на рачун тужиоца Николе Ускоковића и упутио ријечи које је она доживјела као пријетњу адвокатици Зори Добричанин Никодиновић, која заступа оштећене породице.
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Миљана Кецмановић, подсјетимо, терети се за запуштање и злостављање малољетног сина који је починио злочин, док се њен муж Владимир осим за ово терети и за кривично дјело против опште сигурности.
Послије првог суђења, подсјетимо, Владимир Кецмановић је био осуђен на 14 и по, а Миљана Кецмановић на три године затвора. Ту пресуду је укинуо Апелациони суд у Београду и наложио понављање суђења.
– И отац и мајка су током поступка негирали све наводе оптужнице, тврдећи да су они били “угледна и нормална породица”, да су дјеци покушавали да усаде праве вриједности, сина водили на бројне активности и учили га да буде “добар човјек”. Међутим, у првом поступку један од кључних доказа против њих је управо свједочење сина. Малољетни убица, који је пред судом у потпуности признао извршење злочина, током поновљеног поступка је покушао да умањи значај лошег васпитања родитеља, али је на суду да процијени када је говорио истину – подсјећа извор.
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Дјечак-убица је изашао са клинике на 2 суђења, на глави је имао качкет.
Послије свједочења масовног убице из Рибникара, он је промену у одговорима правдао тиме да је сада “сазрео”.
– На изненађење свих присутних у судници, малољетни убица који је током првог суђења за све што је учинио посредно кривио однос родитеља према њему, на поновљеном суђењу је рекао да захтјеви његове мајке нису утицали на њега да почини масовно убиство 3. маја! На првом суђењу тврдио је да је имала нереалне захтјеве, да је стално тражила од њега да буде најбољи, а да га је отац називао психопатом. Упитан због чега је промијенио мишљење, он је рекао “да је сада сазрео” – открио је тада извор.
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Међутим, према ријечима саговорника, оба његова исказа налазе се у списима предмета и на судском вијећу је да их цијени у односу на све друге изведене доказе.
Током првог суђења, подсјетимо, осим што је до детаља описао злочин, малољетни убица је говорио и о томе да га је отац водио у стрељану и учио га да пуца, али и да наводно кобног дана не би пуцао да му нису били доступни очеви пиштољи до којих је лако дошао, преноси Курир.
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