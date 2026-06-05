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Младић из Градишке ухапшен због крађе 7.000 КМ из самостана

Аутор:

АТВ
05.06.2026 15:09

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Младић са подручја Градишке К.А. ухапшен је због сумње да је украо 7.000 КМ из просторија Фрањевачког самостана Краљева Сутјеска у општини Какањ, саопштено је из МУП-а Зеничко-добојског кантона.

Након што је Полицијској станици Какањ 23. маја пријављена крађа, припадници ове станице дошли су до сазнања да се у везу са извршењем кривичног дјела може довести лице К.А. (25).

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Током претреса двије стамбене јединице на подручју Градишке и аутомобила "рено", које користи ухапшени, пронађено је 3.000 КМ, као и други предмети који ће послужити као доказ у кривичном поступку.

Претрес су обавили службеници Полицијске управе Градишка на основу наредбе Основног суда у овом граду.

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Лице К.А, осумњичено за кривично дјело крађа, приведено је у просторије Полицијске станице Какањ, гдје је извршена криминалистичка обрада.

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Тагови :

Крађа

Пљачка

Полиција

Градишка

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