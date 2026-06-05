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Огласило се Тужилаштво о трагедији у Бањалуци: Једно дијете настрадало, друго на УКЦ-у

Аутор:

АТВ
05.06.2026 14:00

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Огласило се Тужилаштво о трагедији у Бањалуци: Једно дијете настрадало, друго на УКЦ-у
Фото: АТV

Једно дијете је погинуло, а друго је задобило тјелесне повреде и смјештено је у УКЦ Републике Српске у пожару који је избио у Бањалуци, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

"У улици Карађорђевој, град Бања Лука, дана 05.06.2026.године, око 10.20 часова, дошло је до пожара у поткровљу куће власништво лица Р.К. Том приликом смртно је настрадало дијете, а друго дијете је задобило тјелесне повреде и смјештено је у УКЦ РС Бањалука", наводе из ОЈТ Бањалука.

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Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима ПУ Бања Лука и инспектором Одјељења за експлозивне материје и послове заштите од пожара ПУ Бања Лука.

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Увиђају је присуствовао и дежурни љекар мртвозорник Дома здравља Бања Лука.

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Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере на утврђивању околности настанка пожара, а наложена је и обдукција беживотног тијела која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС.

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Подијели:

Тагови :

дијете пожар Бањалука

ОЈТ Бањалука

Бањалука

пожар

трагедија

ПУ Бањалука

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