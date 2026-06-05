Logo
Large banner

УКЦ РС о стању повријеђених у пожару на Лаушу

Аутор:

АТВ
05.06.2026 12:45

Коментари:

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Три особе које су повријеђене у пожару који се десио данас, 5. јуна, у бањалучком насељу Лауш примљене су Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

"Пацијенти су примљени у Ургентни центар УКЦ Републике Српске. Три пацијента су хоспитализована у Дневној болници Ургентног центра, за сада су стабилно, ван животне опасности, а опсервације су у току. Један пацијент, који је малољетно лице, хоспитализован је у Одјељењу интензивне терапије Клинике за дјечије болести. Пацијент је био изложен удисању токсичних материја, чађи, гарежи, угљен-моноксида те врелог ваздуха, речено је за АТВ из УКЦ-а РС.

Како наводе, све прогнозе су преурањене.

Пожар Лауш

Хроника

Комшије о трагедији у Бањалуци: "Тај призор ме је шокирао"

"Примјењују се све терапијске процедуре, али су све даље прогнозе преурањене", навели су они.

Пожар Лауш

Хроника

Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!

Подсјећамо, једно дијете је страдало у несрећи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дијете пожар Бањалука

УКЦ Републике Српске

пожар

Лауш

ватра

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево када почиње исплата мајских пензија у Српској

Република Српска

Ево када почиње исплата мајских пензија у Српској

2 ч

0
Ухапшен возач због давања мита

Хроника

Ухапшен возач због давања мита

2 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

3 ч

0
"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

Хроника

"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

3 ч

0

Више из рубрике

Комшије о трагедији у Бањалуци: "Тај призор ме је шокирао"

Хроника

Комшије о трагедији у Бањалуци: "Тај призор ме је шокирао"

2 ч

0
Полиција о трагедији у Бањалуци: Једно дијете страдало, друго тешко повријеђено

Хроника

Полиција о трагедији у Бањалуци: Једно дијете страдало, друго тешко повријеђено

2 ч

0
Ухапшен возач због давања мита

Хроника

Ухапшен возач због давања мита

2 ч

0
Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!

Хроника

Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!

3 ч

0

  • Најновије

14

32

Огласила се делегација ПИК-а: Настављају се консултације о именовању високог представника

14

30

Битно: О комуналним услугама

14

19

Дијете, које је повријеђено у пожару у Бањалуци, транспортовано у Београд

14

11

Малинић о пожару на Лаушу: Једна соба горјела, цијела кућа била у диму

14

01

Додик: Са руководством "Гаспрома" договорено да Српска и даље добија гас по повлашћеним цијенама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner