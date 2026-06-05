УКЦ РС о стању повријеђених у пожару на Лаушу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Три особе које су повријеђене у пожару који се десио данас, 5. јуна, у бањалучком насељу Лауш примљене су Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
"Пацијенти су примљени у Ургентни центар УКЦ Републике Српске. Три пацијента су хоспитализована у Дневној болници Ургентног центра, за сада су стабилно, ван животне опасности, а опсервације су у току. Један пацијент, који је малољетно лице, хоспитализован је у Одјељењу интензивне терапије Клинике за дјечије болести. Пацијент је био изложен удисању токсичних материја, чађи, гарежи, угљен-моноксида те врелог ваздуха, речено је за АТВ из УКЦ-а РС.
Како наводе, све прогнозе су преурањене.
Хроника
Комшије о трагедији у Бањалуци: "Тај призор ме је шокирао"
"Примјењују се све терапијске процедуре, али су све даље прогнозе преурањене", навели су они.
Хроника
Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!
Подсјећамо, једно дијете је страдало у несрећи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
14
32
14
30
14
19
14
11
14
01
Тренутно на програму