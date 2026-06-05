Logo
Large banner

Полиција о трагедији у Бањалуци: Једно дијете страдало, друго тешко повријеђено

Аутор:

АТВ
05.06.2026 12:02

Коментари:

0
Полиција о трагедији у Бањалуци: Једно дијете страдало, друго тешко повријеђено
Фото: ATV

У пожару који се десио данас у породичној кући у Бањалуци једно дијете је страдало, а друго је задобило тешке повреде и превезено је на УКЦ Републике Српске, саопштено је из ПУ Бањалука.

Како наводе из полиције, јутрос у 10,30 часова пријављено је да је у породичној кући у Бањалуци дошло до пожара.

Најновија вијест

Хроника

Трагедија у Бањалуци: Дијете (6) страдало у пожару!

"Полицијски службеници су одмах изашли на лице мјеста, као и припадници Ватрогасно - спасилачке бригаде града Бањалука и Службе хитне медицинске помоћи Бањалука, који су потврдили наводе пријаве.

Припадници Ватрогасно - спасилачке бригаде града Бањалука су локализовали пожар, након чега је утврђено да је у пожару једно дијете смртно страдало, а једно задобило тешке тјелесне повреде и налази се на указивању љекарске помоћи на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", наводе из Полицијске управе Бањалука.

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који ће изаћи на лице мјеста, те слиједи предузимање даљих мјера и радњи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дијете пожар Бањалука

Бањалука

пожар

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен возач због давања мита

Хроника

Ухапшен возач због давања мита

2 ч

0
огласна табла Борисав Бора Станковић

Бања Лука

Ни Бора није преживио реконструкцију: Град "прекрстио" једног од најзначајнијих српских писаца

3 ч

3
Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

3 ч

0
"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

Хроника

"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

3 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен возач због давања мита

Хроника

Ухапшен возач због давања мита

2 ч

0
Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!

Хроника

Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!

3 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

3 ч

0
"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

Хроника

"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

3 ч

0

  • Најновије

14

32

Огласила се делегација ПИК-а: Настављају се консултације о именовању високог представника

14

30

Битно: О комуналним услугама

14

19

Дијете, које је повријеђено у пожару у Бањалуци, транспортовано у Београд

14

11

Малинић о пожару на Лаушу: Једна соба горјела, цијела кућа била у диму

14

01

Додик: Са руководством "Гаспрома" договорено да Српска и даље добија гас по повлашћеним цијенама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner