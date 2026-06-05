Полиција о трагедији у Бањалуци: Једно дијете страдало, друго тешко повријеђено

Аутор:АТВ
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У пожару који се десио данас у породичној кући у Бањалуци једно дијете је страдало, а друго је задобило тешке повреде и превезено је на УКЦ Републике Српске, саопштено је из ПУ Бањалука.
Како наводе из полиције, јутрос у 10,30 часова пријављено је да је у породичној кући у Бањалуци дошло до пожара.
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"Полицијски службеници су одмах изашли на лице мјеста, као и припадници Ватрогасно - спасилачке бригаде града Бањалука и Службе хитне медицинске помоћи Бањалука, који су потврдили наводе пријаве.
Припадници Ватрогасно - спасилачке бригаде града Бањалука су локализовали пожар, након чега је утврђено да је у пожару једно дијете смртно страдало, а једно задобило тешке тјелесне повреде и налази се на указивању љекарске помоћи на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", наводе из Полицијске управе Бањалука.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који ће изаћи на лице мјеста, те слиједи предузимање даљих мјера и радњи.
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