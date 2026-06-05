"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

Аутор:АТВ
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Три особе које су ухапшене у акцији "Кандидат" спроведене су у Републичко јавно тужилаштво.
Подсјећамо, у акцији ”Кандидат” ухапшена су три члана Комисије за полагање возачких испита из Добоја, а међу њима је предсједник комисије Милош Радоњић, иначе директор ”Градске топлане” у Добоју.
Како незванично сазнајемо, осим Радоњића, ухапшени су и Зоран Тодоровић, секретар Комисије за полагање возачких испита и Зоран Илић, власник ауто-школе "Зока", у Добоју.
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Акцију су спровели полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом Републике Српске.
Како незванично сазнајемо акција је мјесецима припремана, а осумњичени су практично ухваћени на дјелу након што је један од кандидата дао новац, у обиљеженим новчаницама, како би на незаконит начин испунио услове за добијање возачке дозволе.
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”По наредби Окружног суда у Добоју у току су претреси на више локација која користе наведена лица, а све активности у овој вишемјесечној истрази која се односи на спречавање злоупотреба у вези са полагањем возачких испита се реализују под надзором Републичког јавног тужилаштва Републике Српске”, саопштио је МУП Српске.
Како наводе тројици ухапшених на терет се ставља да су починили кривична дјела примање мита, злоупотреба службеног положаја или овлаштења и трговина утицајем.
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Подсјетимо, прошле недјеље у Приједору и Новом Граду је спроведена слична акција у којој је ухапшено осам особа и то власници ауто школа и чланови комисија за полагање возачких испита због злоупотреба, малверзација и незаконитости у поступку полагања возачких испита.
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