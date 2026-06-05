Logo
Large banner

Саобраћајка на брзој цести Бањалука-Лакташи, повријеђен мотоциклиста

Аутор:

АТВ
05.06.2026 10:26

Коментари:

0
Саобраћајка брза цеста
Фото: Viber/Patrole-radari

На брзој цести Бањалука-Лакташи у мјесту Трн догодила се саобраћајна несрећа, у којој је повријеђен мотоциклиста.

Како јављају грађани у Вибер групи Патроле и радари, саобраћај се одвија у једној траци, због чега се стварају гужве.

Хитна помоћ и полиција су на терену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

брза цеста

Бањалука-Лакташи

Саобраћајна несрећа

Полиција

Хитна помоћ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

Хроника

Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

4 ч

0
Новац заплијењен у акцији Кандидат

Хроника

АТВ сазнаје ко је ухапшен у акцији ''Кандидат'' - погледајте шта је заплијењено

21 ч

4
Судар на Лаушу

Хроника

Удес за удесом у Бањалуци - насеље паралисано, Хитна на терену

22 ч

0
Несрећа у центру Бањалуке

Хроника

Епилог несреће у центру Бањалуке - троје повријеђених

22 ч

0

  • Најновије

14

32

Огласила се делегација ПИК-а: Настављају се консултације о именовању високог представника

14

30

Битно: О комуналним услугама

14

19

Дијете, које је повријеђено у пожару у Бањалуци, транспортовано у Београд

14

11

Малинић о пожару на Лаушу: Једна соба горјела, цијела кућа била у диму

14

01

Додик: Са руководством "Гаспрома" договорено да Српска и даље добија гас по повлашћеним цијенама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner