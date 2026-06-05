Саобраћајка на брзој цести Бањалука-Лакташи, повријеђен мотоциклиста

Фото: Viber/Patrole-radari

На брзој цести Бањалука-Лакташи у мјесту Трн догодила се саобраћајна несрећа, у којој је повријеђен мотоциклиста.

Како јављају грађани у Вибер групи Патроле и радари, саобраћај се одвија у једној траци, због чега се стварају гужве. Хитна помоћ и полиција су на терену.

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