Саобраћајка на брзој цести Бањалука-Лакташи, повријеђен мотоциклиста

Аутор:АТВ
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На брзој цести Бањалука-Лакташи у мјесту Трн догодила се саобраћајна несрећа, у којој је повријеђен мотоциклиста.
Како јављају грађани у Вибер групи Патроле и радари, саобраћај се одвија у једној траци, због чега се стварају гужве.
Хитна помоћ и полиција су на терену.
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