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Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

Аутор:

АТВ
05.06.2026 10:14

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Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

Три полицајца Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона ухапшена су у Великој Кладуши због постојања основа сумње да су починили кривична дјела злоупотреба положаја или овлаштења и примање дара и других облика користи.

Полицајци су ухапшени јуче у акцији "Брут", која је настављена и данас, саопштено је из из Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона.

Након криминалистичке обраде лица лишена слободе ће током дана бити предата поступајућем тужиоцу, који ће их испитати и одлучити о даљњим мјерама и радњама.

Акција се проводи по налогу Тужилаштва Унско-санског кантона, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФБиХ

ухапшен полицајац

Велика Кладуша

Полиција

Акција Брут

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