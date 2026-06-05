Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

Аутор:АТВ
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Три полицајца Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона ухапшена су у Великој Кладуши због постојања основа сумње да су починили кривична дјела злоупотреба положаја или овлаштења и примање дара и других облика користи.
Полицајци су ухапшени јуче у акцији "Брут", која је настављена и данас, саопштено је из из Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона.
Након криминалистичке обраде лица лишена слободе ће током дана бити предата поступајућем тужиоцу, који ће их испитати и одлучити о даљњим мјерама и радњама.
Акција се проводи по налогу Тужилаштва Унско-санског кантона, преноси Срна.
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