Крај за Лајовића: Ништа од Вимблдона

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Душан Лајовић није успио да се пласира у главни жријеб Вимблдона, пошто је данас у финалу квалификација у Лондону изгубио од Литванца Вилијуса Гаубаса 3:6, 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.
Меч је трајао три сата и 58 минута.
Гаубас је 129. тенисер свијета, док се Лајовић налази на 153. мјесту АТП листе.
Србија ће имати три представника у синглу у мушкој конкуренцији на Вимблдону и то Новака Ђоковића, Миомира Кецмановића и Хамада Међедовића.
Жријеб за Вимблдон биће одржан сутра од 11.00 часова у Лондону. Вимблдон ће бити одигран од 29. јуна до 12. јула.
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