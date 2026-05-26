Logo
Large banner

Акција "Циљ": Ухапшен одборник Младен Кулунџија и још седам особа

Аутор:

Огњен Матавуљ
26.05.2026 17:42

Коментари:

0
Акција "Циљ": Ухапшен одборник Младен Кулунџија и још седам особа
Фото: Youtube

Младен Кулунџија, одборник Поткозарског народног покрета у скупштини Града Приједор ухапшен је у склопу акције "Циљ", сазнаје АТВ.

Како сазнајемо, у склопу ове акције је ухапшено укупно осам особа.

Поред Кулунџије, ухапшена је и Андреа Качар, секретар Комисије за полагање возачких испита, као и Миленко Недимовић, власник ауто школе "Циљ" из Новог Града.

Акција Циљ

Хроника

Акција "Циљ": Ухапшени власници ауто школа и чланови Комисије за полагање возачких

Како је раније писао АТВ, полиција је извршила претрес на 13 локација на подручју Приједора, Костајнице и Новог Града.

"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске спроводе оперативну акцију "ЦИЉ" усмјерену на злоупотребе око полагања возачких испита", наводе из МУП-а Српске.

Како сазнајемо осумњичени су за новац сређивали полагање испита за кандидате, па чак иза оне који нису испуњавали здравствене услове за вожњу. У томе су имали помоћ и појединих љекара.

Све активности се спроводе под надзором Републичког јавног тужилаштва, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Младен Кулунџија

Акција Циљ

Auto škola

Приједор

Нови Град

Андреа Качар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

бол у глави главобоља

Здравље

Отишла у болницу због губитка слуха а дочекала је шокантна дијагноза: "Мислила сам да ћу умријети"

2 ч

0
Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

Република Српска

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

3 ч

1
Фоча

Градови и општине

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

3 ч

0
Повећане казне за неношење појаса и коришћење мобилног телефона

Друштво

Повећане казне за неношење појаса и коришћење мобилног телефона

5 ч

2

Више из рубрике

Акција Циљ

Хроника

Акција "Циљ": Ухапшени власници ауто школа и чланови Комисије за полагање возачких

3 ч

3
Радник мртвачнице Болнице Градишка осумњичен за малверзације ”тешке” 30.000 КМ

Хроника

Радник мртвачнице Болнице Градишка осумњичен за малверзације ”тешке” 30.000 КМ

5 ч

2
Студента тукли, везали и отресали му цигарету у уста: Индијци оптужени за злостављање земљака у Фочи

Хроника

Студента тукли, везали и отресали му цигарету у уста: Индијци оптужени за злостављање земљака у Фочи

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење у Мостару: Мушкарац осумњичен за сексуално напаствовање малољетне особе

5 ч

0

  • Најновије

19

44

Мед из УДАС-а стигао до Народне скупштине Републике Српске и УН-а

19

43

Више од 2.000 дјеце чека на мјесто у вртићу

19

33

Успорени радови на ХЕ Дабар

19

33

Амиџић Станивуковићу: Покажите нам да се може вратити ПДВ, у соби 16 вратите грађанима паре од лијекова

19

32

Језива несрећа код Модриче: Једна особа погинула!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner