Акција "Циљ": Ухапшен одборник Младен Кулунџија и још седам особа

Аутор:Огњен Матавуљ
Младен Кулунџија, одборник Поткозарског народног покрета у скупштини Града Приједор ухапшен је у склопу акције "Циљ", сазнаје АТВ.
Како сазнајемо, у склопу ове акције је ухапшено укупно осам особа.
Поред Кулунџије, ухапшена је и Андреа Качар, секретар Комисије за полагање возачких испита, као и Миленко Недимовић, власник ауто школе "Циљ" из Новог Града.
Како је раније писао АТВ, полиција је извршила претрес на 13 локација на подручју Приједора, Костајнице и Новог Града.
"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске спроводе оперативну акцију "ЦИЉ" усмјерену на злоупотребе око полагања возачких испита", наводе из МУП-а Српске.
Како сазнајемо осумњичени су за новац сређивали полагање испита за кандидате, па чак иза оне који нису испуњавали здравствене услове за вожњу. У томе су имали помоћ и појединих љекара.
Све активности се спроводе под надзором Републичког јавног тужилаштва, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала.
