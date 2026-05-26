Logo
Large banner

Хапшење у Мостару: Мушкарац осумњичен за сексуално напаствовање малољетне особе

Аутор:

АТВ
26.05.2026 13:53

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Једна особа ухапшена је у недјељу 24. маја 2026. године ради сумње на почињење кривичног дјела на штету малољетне особе.

Како је за „Аваз“ потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош, овај случај забиљежен је на подручју ПУ Мостар.

Милорад Додик у Москви

Република Српска

Додик у Москви: Очекује нас важан састанак

Сектор криминалистичке полиције – Одјел општег криминалитета јуче је поднио Извјештај Кантоналном тужилаштву Мостар због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело „Полни однос с дјететом млађим од 15 година“ од стране пунољетне особе на штету малољетне особе.

Милош је истакла да је осумњиченој особи јучер од стране поступајућег тужиоца продужено задржавање за додатна 24 сата.

Напад на колеџ у Русији

Свијет

Москва позвала Тирка да осуди напад на универзитет у Старобељску

- Видјећемо од Суда шта ће се дешавати током дана или евентуално сутра – истакла је Милош.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мостар

сексуално злостављање

хапшење

малољетници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крпељ зараза инфекција

Наука и технологија

Корисна опција на телефонима: Може помоћи у откривању крпеља

3 ч

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је конференцији младих под називом "Идеје младих за будућност Српске", на којој је истакао да је то прилика да се чује шта их занима и шта сматрају важним, те да ће Влада њихове приједлоге подржати и преточити у конкретне мјере.

Република Српска

Минић: Влада жели да чује шта занима младе

3 ч

0
Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.

Љубав и секс

Највећа грешка на дејту која многима смета

3 ч

0
Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске

Економија

Кузмић: Никад боља динамика исплате подстицаја

3 ч

0

Више из рубрике

Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Хроника

УКЦ: Пацијент извршио самоубиство, био у тешком здравственом стању

3 ч

3
Избо пријатеља бајонетом након свађе: Мушкарац из Зајечара подлегао повредама

Хроника

Избо пријатеља бајонетом након свађе: Мушкарац из Зајечара подлегао повредама

3 ч

0
Фочак избачен из кафића, вратио се с пиштољем и запуцао

Хроника

Фочак избачен из кафића, вратио се с пиштољем и запуцао

3 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Једна особа погинула у тешкој несрећи: Обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

3 ч

0

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner