Хапшење у Мостару: Мушкарац осумњичен за сексуално напаствовање малољетне особе

Једна особа ухапшена је у недјељу 24. маја 2026. године ради сумње на почињење кривичног дјела на штету малољетне особе.
Како је за „Аваз“ потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош, овај случај забиљежен је на подручју ПУ Мостар.
Сектор криминалистичке полиције – Одјел општег криминалитета јуче је поднио Извјештај Кантоналном тужилаштву Мостар због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело „Полни однос с дјететом млађим од 15 година“ од стране пунољетне особе на штету малољетне особе.
Милош је истакла да је осумњиченој особи јучер од стране поступајућег тужиоца продужено задржавање за додатна 24 сата.
- Видјећемо од Суда шта ће се дешавати током дана или евентуално сутра – истакла је Милош.
