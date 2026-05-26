УКЦ: Пацијент извршио самоубиство, био у тешком здравственом стању

Аутор:Огњен Матавуљ
Пацијент старије животне добио извршио је самоубиство око 11.30 часова скочивши са петог спрата Клинике за општу и абдоминалну хиругију, саопштио је УКЦ Републике Српске.
”Пацијент се налазио у тешком здравственом стању, а претходно је неколико пута оперисан. Био је хоспитализован у једнокреветној соби, а дежурни љекар га је обишао током редовне визите, док је око 30 минута прије немилог догађаја обављено превијање и узорковање за лабораторијске налазе”, наводи се у саопштењу.
Трагедија на УКЦ-у Републике Српске: Пацијент погинуо у паду с петог спрата
Додају да је у складу са процедуром о свему обавијештен МУП Републике Српске и обезбјеђење УКЦ Републике Српске.
