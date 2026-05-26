Москва позвала Тирка да осуди напад на универзитет у Старобељску

Аутор:АТВ
Коментари:0
Стална мисија Русије при УН у Женеви саопштила је да је упутила писмо високом комесару УН за људска права Фолкеру Тирку, позивајући га да осуди украјински напад на универзитет у Старобељску у Луганској Народној Републици у којем је погинуло 21 лице.
"Позвали смо на снажну осуду ових и других циљаних напада украјинских оружаних снага на цивилно становништво Русије", наводи се у саопштењу.
Мисија је нагласила да украјински удар на образовну установу представља намјеран напад на цивилно становништво и директно кршење Женевских конвенција, да ниједно дијете у објекту није учествовало нити је могло учествовати у ратним дејствима, као и да у близини комплекса универзитета нема војних објеката.
Наука и технологија
Корисна опција на телефонима: Може помоћи у откривању крпеља
"Нећемо одступити и наставићемо да захтијевамо да Тирк и његова канцеларија одговоре одлучно и бескомпромисно на терор који је кијевски режим започео", додаје се у саопштењу.
Мисија је раније упутила високом комесару писмо у којем се детаљно описује напад као "крвави терористички чин који је извео кијевски режим на академску зграду и дом Луганског државног педагошког универзитета у Старобељску".
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
16
40
16
26
16
20
16
19
16
17
Тренутно на програму