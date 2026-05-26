Logo
Large banner

Москва позвала Тирка да осуди напад на универзитет у Старобељску

Аутор:

АТВ
26.05.2026 13:43

Коментари:

0
Напад на колеџ у Русији
Фото: Screenshot / X

Стална мисија Русије при УН у Женеви саопштила је да је упутила писмо високом комесару УН за људска права Фолкеру Тирку, позивајући га да осуди украјински напад на универзитет у Старобељску у Луганској Народној Републици у којем је погинуло 21 лице.

"Позвали смо на снажну осуду ових и других циљаних напада украјинских оружаних снага на цивилно становништво Русије", наводи се у саопштењу.

Мисија је нагласила да украјински удар на образовну установу представља намјеран напад на цивилно становништво и директно кршење Женевских конвенција, да ниједно дијете у објекту није учествовало нити је могло учествовати у ратним дејствима, као и да у близини комплекса универзитета нема војних објеката.

Крпељ

Наука и технологија

Корисна опција на телефонима: Може помоћи у откривању крпеља

"Нећемо одступити и наставићемо да захтијевамо да Тирк и његова канцеларија одговоре одлучно и бескомпромисно на терор који је кијевски режим започео", додаје се у саопштењу.

Мисија је раније упутила високом комесару писмо у којем се детаљно описује напад као "крвави терористички чин који је извео кијевски режим на академску зграду и дом Луганског државног педагошког универзитета у Старобељску".

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Студентски дом Старобељск

Терористички напад

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крпељ зараза инфекција

Наука и технологија

Корисна опција на телефонима: Може помоћи у откривању крпеља

3 ч

1
Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске

Економија

Кузмић: Никад боља динамика исплате подстицаја

3 ч

0
Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.

Љубав и секс

Највећа грешка на дејту која многима смета

3 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је конференцији младих под називом "Идеје младих за будућност Српске", на којој је истакао да је то прилика да се чује шта их занима и шта сматрају важним, те да ће Влада њихове приједлоге подржати и преточити у конкретне мјере.

Република Српска

Минић: Влада жели да чује шта занима младе

3 ч

0

Више из рубрике

Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.

Свијет

Дио Европе захватио топлотни талас, забиљежени смртни случајеви

3 ч

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Свијет

Опрез ако планирате љетовање у Грчкој? Лопови вребају српске туристе у секунди

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: За Европу опасно то што Кијев слави нацисте

4 ч

0
Судар воза у аутобуса у Белгији.

Свијет

У судару воза и школског минибуса у Белгији погинуло више особа

4 ч

0

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner