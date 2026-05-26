У судару воза и школског минибуса у Белгији погинуло више особа

У судару воза и школског минибуса у Бугенхауту, на сјевероистоку Белгије, данас је погинуло више особа, саопштиле су локалне власти, не наводећи тачан број жртава.
Представник Инфрабела, организације која управља жељезничком инфраструктуром у Белгији Томас Бекен, рекао је да се судар догодио у 8.08 сати ујутру.
- Снимци показују да су рампе биле спуштене, а семафори црвени. Не знамо како је могло доћи до несреће. То је на полицији и јавном тужилаштву да истраже. Ми, наравно, сарађујемо у тој истрази јер желимо да разумемо како је дошло до ове трагичне несреће - рекао је Бекен за национални сервис на фламанском језику ВРТ.
Several people killed after a train collided with a school bus at a railway crossing in Buggenhout, Belgium.
Несрећа се догодила око километар од жељезничке станице у Бугенхауту.
На лицу мјеста је присутан велики број припадника хитних служби.
У тренутку несреће у возу је било око 100 путника, који су евакуисани. Званичници су саопштили да је жељезнички саобраћај у застоју између Лондерзела и Дендермондеа у оба смјера, и да ће тај прекид трајати неко вријеме.
(Танјуг)
