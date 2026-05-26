Детаљи крвавог напада у Загребу: Полудио кад је чуо како причају са конобарицом, па потекао нож

Загребачка полиција довршила је криминалистичко истраживање над четрдесеттрогодишњаком којег сумњичи за покушај убиства двојице мушкараца, старости 26 и 35 година.
Крвави напад догодио се у недјељу послијеподне у Новом Загребу, а претходила му је свађа у једном угоститељском објекту, преноси Индекс.
Осумњичени је ухапшен исте вечери и предат притворском надзорнику.
Према полицијском извјештају, инцидент се догодио у недјељу, 24. маја, око 15:10 часова, у угоститељском објекту у Светокларској улици. Сумња се да је осумњичени ушао у вербални сукоб са двојицом мушкараца, који су били у друштву још једне особе. Наводно му је засметао начин на који су разговарали са конобарицом у локалу. Сукоб је ескалирао када је четрдесеттрогодишњак извадио преклопни нож и наредио двојици мушкараца да изађу из објекта.
На паркингу испред локала осумњичени је насрнуо на њих са намјером да их усмрти. Прво је напао двадесетшестогодишњака, задавши му убодне ране у предјелу главе, грудног коша и бедра. Потом је истим ножем напао и тридесетпетогодишњака, нанијевши му повреде у предјелу стомака, након чега је побјегао са лица мјеста.
Повријеђеним мушкарцима љекарска помоћ пружена је у Клиничком болничком центру Загреб, гдје је утврђено да су обојица задобила тешке тјелесне повреде.
Полиција је осумњиченог ухапсила исте вечери.
