Logo
Large banner

Детаљи крвавог напада у Загребу: Полудио кад је чуо како причају са конобарицом, па потекао нож

Аутор:

АТВ
26.05.2026 12:47

Коментари:

0
полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Загребачка полиција довршила је криминалистичко истраживање над четрдесеттрогодишњаком којег сумњичи за покушај убиства двојице мушкараца, старости 26 и 35 година.

Крвави напад догодио се у недјељу послијеподне у Новом Загребу, а претходила му је свађа у једном угоститељском објекту, преноси Индекс.

Осумњичени је ухапшен исте вечери и предат притворском надзорнику.

Према полицијском извјештају, инцидент се догодио у недјељу, 24. маја, око 15:10 часова, у угоститељском објекту у Светокларској улици. Сумња се да је осумњичени ушао у вербални сукоб са двојицом мушкараца, који су били у друштву још једне особе. Наводно му је засметао начин на који су разговарали са конобарицом у локалу. Сукоб је ескалирао када је четрдесеттрогодишњак извадио преклопни нож и наредио двојици мушкараца да изађу из објекта.

Судар

Хроника

Судар у кружном току у Бањалуци

На паркингу испред локала осумњичени је насрнуо на њих са намјером да их усмрти. Прво је напао двадесетшестогодишњака, задавши му убодне ране у предјелу главе, грудног коша и бедра. Потом је истим ножем напао и тридесетпетогодишњака, нанијевши му повреде у предјелу стомака, након чега је побјегао са лица мјеста.

Повријеђеним мушкарцима љекарска помоћ пружена је у Клиничком болничком центру Загреб, гдје је утврђено да су обојица задобила тешке тјелесне повреде.

Полиција је осумњиченог ухапсила исте вечери.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

физички напад

покушај убиства

Загреб

Сукоб

Црна хроника

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Судар у Бањалуци у кружном току код Центрума

Хроника

Судар у кружном току у Бањалуци

19 мин

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: За Европу опасно то што Кијев слави нацисте

27 мин

0
Аутобус превоз

Регион

Тешка несрећа у Хрватској: Аутобус који је превозио ученике слетио с пута, више повријеђених особа

28 мин

0
Александар Лозо

Бања Лука

Лозо: Станивуковић злоупотребљава социјалне категорије за политичку промоцију

39 мин

0

Више из рубрике

Аутобус превоз

Регион

Тешка несрећа у Хрватској: Аутобус који је превозио ученике слетио с пута, више повријеђених особа

28 мин

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хрватски полицајци осумњичени за напад на држављанина БиХ

1 ч

0
Алармантни случајеви вршњачког насиља у школи надомак Загреба

Регион

Алармантни случајеви вршњачког насиља у школи надомак Загреба

1 ч

0
Аутомобилом претица у тунелу код Бара и за слаку избјегао удес.

Регион

Трагедија у Црној Гори избјегнута ''за длаку'': Претицао у тунелу, аутомобили се једва мимоишли

2 ч

0

  • Најновије

13

03

Опрез ако планирате љетовање у Грчкој? Лопови вребају српске туристе у секунди

12

56

Једна особа погинула у тешкој несрећи: Обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

12

51

Мазалица: Лагумџија вријеђа интелигенцију својих сународника

12

47

Детаљи крвавог напада у Загребу: Полудио кад је чуо како причају са конобарицом, па потекао нож

12

45

Судар у кружном току у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner