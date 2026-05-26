Хрватски полицајци осумњичени за напад на држављанина БиХ

АТВ
26.05.2026 11:28

Фото: МУП Хрватске

Општинско државно тужилаштво у Госпићу испитало је двојицу полицајаца, хрватских држављана старости 39 и 36 година, због сумње да су нанијели тјелесне повреде држављанину БиХ /20/.

Старији полицајац осумњичен је за кривично дјело тјелесне повреде из мржње, млађи за кривично дјело тјелесна повреда, а обојици су након испитивања одређене мјере опреза, саопштено је из хрватског Државног тужилаштва.

Осумњичени се терете да су 16. маја на подручју Карловачке жупаније починили наведена кривична дјела, а у том тренутку су обављали службену радњу.

Донесена је одлука о забрани приближавања жртви те забрани успостављања или одржавања везе с њом.

(СРНА)

