Хрватски полицајци осумњичени за напад на држављанина БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Општинско државно тужилаштво у Госпићу испитало је двојицу полицајаца, хрватских држављана старости 39 и 36 година, због сумње да су нанијели тјелесне повреде држављанину БиХ /20/.
Старији полицајац осумњичен је за кривично дјело тјелесне повреде из мржње, млађи за кривично дјело тјелесна повреда, а обојици су након испитивања одређене мјере опреза, саопштено је из хрватског Државног тужилаштва.
Друштво
Тужна вијест из Брчког: Преминуо Стеван Р. Стевић
Осумњичени се терете да су 16. маја на подручју Карловачке жупаније починили наведена кривична дјела, а у том тренутку су обављали службену радњу.
Донесена је одлука о забрани приближавања жртви те забрани успостављања или одржавања везе с њом.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
19 ч0
Регион
19 ч0
Најновије
13
03
12
56
12
51
12
47
12
45
Тренутно на програму