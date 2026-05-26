Мортус пијан претукао супругу у Земуну

Аутор:АТВ
Коментари:0
Џ. Ш. (48) ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело насиље у породици, након што је, како се сумња, у алкохлисаном стању претукао супругу у породичној кући у Земуну.
Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, насиље се догодило у петак након вебалне расправе између супружника, када је осумњичени, како се сумња, физички насрнуо на супругу М. Р. и задао јој више удараца рукама по глави и тијелу. Несрећна жена је том приликом задобила лаке тјелесне повреде.
Регион
Хрватски полицајци осумњичени за напад на држављанина БиХ
Полиција је убрзо интервенисала и привела осумњиченог, коме је одређено задржавање до 48 сати и у ком року ће бити приведен на саслушање код тужиоца. Приликом хапшења, осумњичени је подвргнут алкотестирању, а измјерено му је чак 3,07 промила алкохола у организму.
Против Џ. Ш. је поднијета кривична пријава за кривично дјело насиље у породици, а истрагу у овом случају води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Регион
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
12
56
12
51
12
47
12
45
12
37
Тренутно на програму