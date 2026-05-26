Logo
Large banner

Мортус пијан претукао супругу у Земуну

Аутор:

АТВ
26.05.2026 11:38

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Џ. Ш. (48) ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело насиље у породици, након што је, како се сумња, у алкохлисаном стању претукао супругу у породичној кући у Земуну.

Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, насиље се догодило у петак након вебалне расправе између супружника, када је осумњичени, како се сумња, физички насрнуо на супругу М. Р. и задао јој више удараца рукама по глави и тијелу. Несрећна жена је том приликом задобила лаке тјелесне повреде.

policija hrvatska

Регион

Хрватски полицајци осумњичени за напад на држављанина БиХ

Полиција је убрзо интервенисала и привела осумњиченог, коме је одређено задржавање до 48 сати и у ком року ће бити приведен на саслушање код тужиоца. Приликом хапшења, осумњичени је подвргнут алкотестирању, а измјерено му је чак 3,07 промила алкохола у организму.

Против Џ. Ш. је поднијета кривична пријава за кривично дјело насиље у породици, а истрагу у овом случају води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

насиље у породици

физички напад

претукао супругу

Земун

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тужна вијест из Брчког: Преминуо Стеван Р. Стевић

Друштво

Тужна вијест из Брчког: Преминуо Стеван Р. Стевић

1 ч

0
Алармантни случајеви вршњачког насиља у школи надомак Загреба

Регион

Алармантни случајеви вршњачког насиља у школи надомак Загреба

1 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Изгорио аутомобил у Сарајеву: Ватра се проширила и на стамбени објекат

1 ч

0
Сергеј Лавров

Свијет

Лавров разговарао са Рубиом: Вашингтон обавијештен о одговору на терористичке нападе Кијева

1 ч

0

Више из рубрике

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Изгорио аутомобил у Сарајеву: Ватра се проширила и на стамбени објекат

1 ч

0
Двије саобраћајке у Требињу: Повријеђене четири особе

Хроника

Двије саобраћајке у Требињу: Повријеђене четири особе

1 ч

0
Туча испред кафића: Повријеђене три особе, међу њима малољетник

Хроника

Туча испред кафића: Повријеђене три особе, међу њима малољетник

2 ч

0
Пронађено оружје у Дервенти током оперативне акције усмјерене на сузбијање кривичног дјела "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја".

Хроника

Претреси у Дервенти: Пронађена већа количина оружја и минско-експлозивних средстава

2 ч

0

  • Најновије

12

56

Једна особа погинула у тешкој несрећи: Обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

12

51

Мазалица: Лагумџија вријеђа интелигенцију својих сународника

12

47

Детаљи крвавог напада у Загребу: Полудио кад је чуо како причају са конобарицом, па потекао нож

12

45

Судар у кружном току у Бањалуци

12

37

Кремљ: За Европу опасно то што Кијев слави нацисте

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner