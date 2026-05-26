Трагедија на УКЦ-у Републике Српске: Пацијент погинуо у паду с петог спрата

26.05.2026 12:21

Пацијент, чији идентитет није саопштен, погинуо је данас приликом пада са петог спрата зграде Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Прве информације указују да се ради о самоубиству.

”ПУ Бањалука данас је у 11.40 часова пријављено да је пацијент скочио са петог спрата зграде УКЦ Републике Српске. На лице мјеста изашли су полицијски службеници и слиједи вршење увиђаја”, наводе у ПУ Бањалука.

Уколико се осјећате потиштено, имате суцидалне мисли или се суочавате са проблемима помоћ можете потражити преко ”Плавог телефона” на број 080 05 03 05.

