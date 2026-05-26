Трагедија на УКЦ-у Републике Српске: Пацијент погинуо у паду с петог спрата

Пацијент, чији идентитет није саопштен, погинуо је данас приликом пада са петог спрата зграде Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Прве информације указују да се ради о самоубиству.
”ПУ Бањалука данас је у 11.40 часова пријављено да је пацијент скочио са петог спрата зграде УКЦ Републике Српске. На лице мјеста изашли су полицијски службеници и слиједи вршење увиђаја”, наводе у ПУ Бањалука.
Уколико се осјећате потиштено, имате суцидалне мисли или се суочавате са проблемима помоћ можете потражити преко ”Плавог телефона” на број 080 05 03 05.
