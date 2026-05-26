Изгорио аутомобил у Сарајеву: Ватра се проширила и на стамбени објекат

26.05.2026 11:18

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Шкода Фабиа горјела је јуче у улици Омера Ковача, на подручју Новог Града, у Сарајеву.

Како је данас саопштио МУП Кантона Сарајеву, у 02:10 сати је обавијештена ПУ Нови Град да је у улици Омера Ковача, општина Нови Град, дошло до пожара на путничком моторном возилу „Шкода Фабиа“, који се потом проширио на стамбени објекат у чијој је близини било паркирано возило.

- Доласком на лице мјеста полицијски службеници су потврдили наводе из пријаве и установили да су пожар локализовали припадници ПВБ КС, да је на возилу и стамбеном објекту причињена материјална штета, те да повријеђених особа није било. Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, који је догађај квалификовао као кривично дјело Изазивање опште опасности, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а КС, уз учешће овлаштеног судског вјештака ППЗ струке – саопштено је из МУП-а КС.

(Аваз)

