Изгорио аутомобил у Сарајеву: Ватра се проширила и на стамбени објекат

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шкода Фабиа горјела је јуче у улици Омера Ковача, на подручју Новог Града, у Сарајеву.
Како је данас саопштио МУП Кантона Сарајеву, у 02:10 сати је обавијештена ПУ Нови Град да је у улици Омера Ковача, општина Нови Град, дошло до пожара на путничком моторном возилу „Шкода Фабиа“, који се потом проширио на стамбени објекат у чијој је близини било паркирано возило.
Свијет
Лавров разговарао са Рубиом: Вашингтон обавијештен о одговору на терористичке нападе Кијева
- Доласком на лице мјеста полицијски службеници су потврдили наводе из пријаве и установили да су пожар локализовали припадници ПВБ КС, да је на возилу и стамбеном објекту причињена материјална штета, те да повријеђених особа није било. Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, који је догађај квалификовао као кривично дјело Изазивање опште опасности, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а КС, уз учешће овлаштеног судског вјештака ППЗ струке – саопштено је из МУП-а КС.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
12
56
12
51
12
47
12
45
12
37
Тренутно на програму